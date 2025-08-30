Advertisement

فنون ومشاهير

من أمام قلعة بعلبك... ممثل لبناني شهير يوجّه رسالة مؤثرة (صور)

Lebanon 24
30-08-2025 | 09:02
شارك الممثل يوسف حداد متابعيه على فيسبوك مجموعة صور التُقطت له في مدينة بعلبك، خاصة داخل القلعة الأثرية، وأرفقها برسالة مؤثرة عبّر فيها عن امتنانه لأهالي المدينة وكرمهم.
حداد وصف أبناء بعلبك بـ"الأبطال الصامدين والمؤمنين والكرماء"، مؤكّدًا أنه شعر بينهم وكأنه "ابن عائد إلى أهله بعد غياب"، موجّهًا شكرًا من القلب لأبناء المدينة، ومشدّدًا على أنه استمد منهم القوة والعزم لمواجهة الظلم والباطل.



