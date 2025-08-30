26
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
من أمام قلعة بعلبك... ممثل لبناني شهير يوجّه رسالة مؤثرة (صور)
Lebanon 24
30-08-2025
|
09:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك
الممثل يوسف
حداد متابعيه على
فيسبوك
مجموعة صور التُقطت له في
مدينة بعلبك
، خاصة داخل القلعة الأثرية، وأرفقها برسالة مؤثرة عبّر فيها عن امتنانه لأهالي المدينة وكرمهم.
Advertisement
حداد وصف أبناء
بعلبك
بـ"الأبطال الصامدين والمؤمنين والكرماء"، مؤكّدًا أنه شعر بينهم وكأنه "ابن عائد إلى أهله بعد غياب"، موجّهًا شكرًا من القلب لأبناء المدينة، ومشدّدًا على أنه استمد منهم القوة والعزم لمواجهة الظلم والباطل.
مواضيع ذات صلة
بسبب فلسطين.. غوارديولا يوجه رسالة مؤثرة للعالم
Lebanon 24
بسبب فلسطين.. غوارديولا يوجه رسالة مؤثرة للعالم
30/08/2025 22:17:37
30/08/2025 22:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
برسالة مؤثرة... هكذا عايدت ممثلة شابة والدتها (صور)
Lebanon 24
برسالة مؤثرة... هكذا عايدت ممثلة شابة والدتها (صور)
30/08/2025 22:17:37
30/08/2025 22:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حاملة العلم اللبناني.. رسالة مؤثرة من ممثلة سورية شهيرة (صورة)
Lebanon 24
حاملة العلم اللبناني.. رسالة مؤثرة من ممثلة سورية شهيرة (صورة)
30/08/2025 22:17:37
30/08/2025 22:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد بكائها على الهواء وتعرضها لأزمة صحية... أنغام توجّه رسالة مؤثرة جدًا لجمهورها (صور)
Lebanon 24
بعد بكائها على الهواء وتعرضها لأزمة صحية... أنغام توجّه رسالة مؤثرة جدًا لجمهورها (صور)
30/08/2025 22:17:37
30/08/2025 22:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مدينة بعلبك
الممثل يوسف
قلعة بعلبك
فيسبوك
لبنان
بعلبك
العزم
تابع
قد يعجبك أيضاً
لاحقت زوجها وأرسلت له رسالة خاصة.. يومي تُهاجم فاشينيستا إليكم ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
لاحقت زوجها وأرسلت له رسالة خاصة.. يومي تُهاجم فاشينيستا إليكم ما قالته (فيديو)
14:53 | 2025-08-30
30/08/2025 02:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
نصيحة "غريبة" من الفنانة الراحلة صباح لنجوى كرم.. هذا ما حذرتها منه (فيديو)
Lebanon 24
نصيحة "غريبة" من الفنانة الراحلة صباح لنجوى كرم.. هذا ما حذرتها منه (فيديو)
13:10 | 2025-08-30
30/08/2025 01:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت على الأرض.. مايا دياب تتعرّض لموقف محرج شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت على الأرض.. مايا دياب تتعرّض لموقف محرج شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
11:59 | 2025-08-30
30/08/2025 11:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الجدل الذي أحدثه الفيديو مع سيرين عبد النور.. سيف نبيل يخرج عن صمته وهذا ما قاله عن علاقته بزوجها
Lebanon 24
بعد الجدل الذي أحدثه الفيديو مع سيرين عبد النور.. سيف نبيل يخرج عن صمته وهذا ما قاله عن علاقته بزوجها
11:14 | 2025-08-30
30/08/2025 11:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فيديو "أنا هتجوز"... فاشينيستا تثير الجدل حول زواج نور الغندور (صور)
Lebanon 24
بعد فيديو "أنا هتجوز"... فاشينيستا تثير الجدل حول زواج نور الغندور (صور)
05:15 | 2025-08-30
30/08/2025 05:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
Lebanon 24
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
12:37 | 2025-08-30
30/08/2025 12:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "حزب الله".. تحذيرٌ إسرائيلي في تقرير
Lebanon 24
بشأن "حزب الله".. تحذيرٌ إسرائيلي في تقرير
16:00 | 2025-08-29
29/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-30
30/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطاريات ضخمة.. "هذا بديل كهرباء الدولة"
Lebanon 24
بطاريات ضخمة.. "هذا بديل كهرباء الدولة"
01:45 | 2025-08-30
30/08/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكات دعارة في محيط المطار.. إليكم هويّة "المتورط"!
Lebanon 24
شبكات دعارة في محيط المطار.. إليكم هويّة "المتورط"!
02:12 | 2025-08-30
30/08/2025 02:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:53 | 2025-08-30
لاحقت زوجها وأرسلت له رسالة خاصة.. يومي تُهاجم فاشينيستا إليكم ما قالته (فيديو)
13:10 | 2025-08-30
نصيحة "غريبة" من الفنانة الراحلة صباح لنجوى كرم.. هذا ما حذرتها منه (فيديو)
11:59 | 2025-08-30
سقطت على الأرض.. مايا دياب تتعرّض لموقف محرج شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
11:14 | 2025-08-30
بعد الجدل الذي أحدثه الفيديو مع سيرين عبد النور.. سيف نبيل يخرج عن صمته وهذا ما قاله عن علاقته بزوجها
05:15 | 2025-08-30
بعد فيديو "أنا هتجوز"... فاشينيستا تثير الجدل حول زواج نور الغندور (صور)
03:37 | 2025-08-30
بعد اعلان اصابته بالخرف.. زوجة بروس ويليس تكشف تطورات حالته الصحية
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
30/08/2025 22:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
30/08/2025 22:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
30/08/2025 22:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24