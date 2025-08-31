"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!

تعرّضت "فيلا" الفنان المصري للسرقة في ، وعمد الأخير إلى تقديم بلاغ لدى الشرطة على الفور.

Advertisement

وسُرِقَ قرط ذهبي وهاتف محمول واكسسوارات نسائية، من داخل "الفيلا".

وبعد التحقيق في الحادثة، أكّدت الشرطة أنّ العاملة المنزليّة هي التي قامت بالسرقة، وأُلقِيَ القبض عليها وعُثِرَ داخل منزلها على قطع ذهبية واكسسوارات، وهاتف محمول وبعض المسروقات الأخرى. (روسيا اليوم - العربية)