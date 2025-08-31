26
فنون ومشاهير
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
Lebanon 24
31-08-2025
|
08:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّضت "فيلا" الفنان المصري
حمادة هلال
للسرقة في
القاهرة
، وعمد الأخير إلى تقديم بلاغ لدى الشرطة على الفور.
وسُرِقَ قرط ذهبي وهاتف محمول واكسسوارات نسائية، من داخل "الفيلا".
وبعد التحقيق في الحادثة، أكّدت الشرطة أنّ العاملة المنزليّة هي التي قامت بالسرقة، وأُلقِيَ القبض عليها وعُثِرَ داخل منزلها على قطع ذهبية واكسسوارات، وهاتف محمول وبعض المسروقات الأخرى. (روسيا اليوم - العربية)
