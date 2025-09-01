اعترف الفنان السوري في إحدى المقابلات مؤخرا بأنه تزوج 3 مرات من بينها زواجه من الفنانة الذي وصفه بـ "نزوة" مؤكدا انه انسحب منه بسرعة لأنه لم يكن صحيحا.



وقامت إبنة صباح بالرد على لحام.



وقالت ترف في إحدى المقابلات ان "دريد لحام قامة فينة كبيرة ومدرسة بالفن ولكن بالنسبة لها قبل ان يكون فنانا عليه ان يكون انسانا".

وتابعت: "والدتي الآن فنانة كبيرة وتقدمت في السن ولديها أحفاد وهو حكي بأصلو وأخلاقو"، مشيرة إلى انه جرح كثيرا والدتها ولكن والدها عالجه.



يُذكر ان الجزائري تزوجت بعد لحام من اللبناني ولديها 3 أبناء: رشا وكرم وترف التقي.