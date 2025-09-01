Advertisement

فنون ومشاهير

بعدما وصف زواجه بوالدتها بـ"النزوة".. ابنة صباح الجزائري تشن هجوماً على دريد لحام (فيديو)

Lebanon 24
01-09-2025 | 03:32
اعترف الفنان السوري دريد لحام في إحدى المقابلات مؤخرا بأنه تزوج 3 مرات من بينها زواجه من الفنانة صباح الجزائري الذي وصفه بـ "نزوة" مؤكدا انه انسحب منه بسرعة لأنه لم يكن صحيحا.

وقامت إبنة صباح الجزائري ترف التقي بالرد على لحام.

وقالت ترف في إحدى المقابلات ان "دريد لحام قامة فينة كبيرة ومدرسة بالفن ولكن بالنسبة لها قبل ان يكون فنانا عليه ان يكون انسانا".
 
وتابعت: "والدتي الآن فنانة كبيرة وتقدمت في السن ولديها أحفاد وهو حكي بأصلو وأخلاقو"، مشيرة إلى انه جرح كثيرا والدتها ولكن والدها عالجه. 

يُذكر ان الجزائري تزوجت بعد لحام من اللبناني رباح التقي ولديها 3 أبناء: رشا وكرم وترف التقي.
 
