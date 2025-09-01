بالصورة: فنانة تهدد بمقاضاة فضل شاكر.. فما القصة؟

29
شاركت الفنانة البحرينية
هيفاء حسين
متابعيها على منصة إنستغرام مزحة طريفة، اتهمت فيها الفنان اللبناني
فضل شاكر
وفريق أغنية "صحاك الشوق" بـ"سرقة القلوب"، مهددة باللجوء إلى
القضاء
.
وقالت
هيفاء
حسين، عبر خاصية "
ستوري
": "أنا بصدد رفع قضية على كل من الفنان فضل شاكر، والشاعرة والملحنة
جمانة
جمال، والموزع الموسيقي حسام صعبي، وشركة بنش مارك، بتهمة سرقة القلوب".
وتشتهر هيفاء حسين بروحها الفكاهية وقدرتها على المزج بين الطرافة والجرأة في تصريحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يعد فضل شاكر من أبرز نجوم الغناء في
لبنان
والعالم العربي، وسبق أن كان محور العديد من الأخبار الفنية سواء بالحب أو الجدل الفني.
من جهة أخرى، شهدت أغنية "صحاك الشوق" تفاعلًا كبيرًا في الوسط الفني، بعد أن حققت نحو 18 مليون مشاهدة خلال 5 أيام من طرحها. وتحمل الأغنية طابعًا طربيًا يمزج بين الأسلوب الكلاسيكي اللبناني وإيقاعات المقسوم، مع كلمات تعبّر عن الحب والشوق، بصوت فضل شاكر الدافئ والمميز، ما يعكس مكانته المرموقة في الوسط الفني العربي واهتمام الجمهور بعودته الفنية.
