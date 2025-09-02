Advertisement

فنون ومشاهير

بعد صراع طويل مع المرض... رحيل ممثل أجنبيّ شهير عن 73 عاماً

Lebanon 24
02-09-2025
كشفت صحيفة "ديدلاين"، عن وفاة الممثل غراهام غرين، المعروف بدوره في فيلم "الرقص مع الذئاب"، عن عمر 73 عاماً، في مستشفى بتورنتو، بعد صراع طويل مع المرض.
Advertisement

 
وقال مايكل غرين وكيل أعمال الممثل الراحل في بيان: "أحب غراهام غرين كل ما فعله من أجل شعبه والعالم. كان رجلاً رائعاً بأخلاق عالية، وسيظل في ذاكرتنا إلى الأبد".
 
 
وأضاف: "نحبك يا أخي غرين. بارك الله فيك. أنت الآن حرّ طليق، وسوزان سميث تلتقي بك عند أبواب الجنة، بارك الله فيك". (ارم نيوز)
 
 
 
