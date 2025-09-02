30
بعد صراع طويل مع المرض... رحيل ممثل أجنبيّ شهير عن 73 عاماً
Lebanon 24
كشفت صحيفة "ديدلاين"، عن وفاة الممثل
غراهام
غرين
، المعروف بدوره في فيلم "الرقص مع الذئاب"، عن عمر 73 عاماً، في مستشفى بتورنتو، بعد صراع طويل مع المرض.
وقال
مايكل
غرين وكيل أعمال الممثل الراحل في بيان: "أحب غراهام غرين كل ما فعله من أجل شعبه والعالم. كان رجلاً رائعاً بأخلاق عالية، وسيظل في ذاكرتنا إلى الأبد".
وأضاف: "نحبك يا أخي غرين. بارك الله فيك. أنت الآن حرّ طليق، وسوزان
سميث
تلتقي بك عند أبواب الجنة، بارك الله فيك". (ارم نيوز)
