بعد 15 عاماً من الغياب.. هذا موعد حفل أصالة المُرتقب في سوريا

كشف نقيب الفنانين السوريين، ، في تصريحات إعلامية له أن الحفل الغنائي المرتقب للفنانة وهو الأول لها في منذ نحو 15 عامًا من الغياب سيُقام في شهر كانون الأول المقبل، تزامناً مع ذكرى رحيل نظام .وأعلن أن الحفل لا علاقة له بفعاليات معرض ، وأنه يجري التحضير له بوصفه حدثًا مستقلًا، على حد قوله.وجاءت تصريحات الناطور بعد أسابيع من زيارة المنتج ، شقيق الفنانة ، إلى مقر نقابة الفنانين في سوريا، حيث التقى عددًا من أعضائها، وأصدرت النقابة حينها بيانًا رسميًا أوضحت فيه أن اللقاء تناول ترتيبات زيارة الفنانة والتحضير للحفل بما يليق بمكانتها الفنية، مشيرة إلى وجود تنسيق جاد بين النقابة والجهات المعنية.وحسب مصادر إعلامية فإن عودة أصالة، التي طال انتظارها، تمثل لحظة بالغة الرمزية لمتابعيها، خاصة وأنها لطالما عبّرت عن اشتياقها لوطنها، وسط تغيّرات سياسية واجتماعية تمر بها البلاد، حيث يترقب جمهورها هذه اللحظة بوصفها أكثر من مجرد حفل، بل حدثًا وطنيًا وفنيًا استثنائيًا.(إرم نيوز)