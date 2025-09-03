Advertisement

فنون ومشاهير

بعد 15 عاماً من الغياب.. هذا موعد حفل أصالة المُرتقب في سوريا

Lebanon 24
03-09-2025 | 02:30
كشف نقيب الفنانين السوريين، مازن الناطور، في تصريحات إعلامية له أن الحفل الغنائي المرتقب للفنانة السورية أصالة نصري وهو الأول لها في سوريا منذ نحو 15 عامًا من الغياب سيُقام في شهر كانون الأول المقبل، تزامناً مع ذكرى رحيل نظام الرئيس بشار الأسد.
وأعلن أن الحفل لا علاقة له بفعاليات معرض دمشق الدولي، وأنه يجري التحضير له بوصفه حدثًا مستقلًا، على حد قوله.

وجاءت تصريحات الناطور بعد أسابيع من زيارة المنتج أنس نصري، شقيق الفنانة أصالة، إلى مقر نقابة الفنانين في سوريا، حيث التقى عددًا من أعضائها، وأصدرت النقابة حينها بيانًا رسميًا أوضحت فيه أن اللقاء تناول ترتيبات زيارة الفنانة والتحضير للحفل بما يليق بمكانتها الفنية، مشيرة إلى وجود تنسيق جاد بين النقابة والجهات المعنية.

وحسب مصادر إعلامية سورية فإن عودة أصالة، التي طال انتظارها، تمثل لحظة بالغة الرمزية لمتابعيها، خاصة وأنها لطالما عبّرت عن اشتياقها لوطنها، وسط تغيّرات سياسية واجتماعية تمر بها البلاد، حيث يترقب جمهورها هذه اللحظة بوصفها أكثر من مجرد حفل، بل حدثًا وطنيًا وفنيًا استثنائيًا.(إرم نيوز)
 
