Advertisement

فنون ومشاهير

"أنتِ ست خرابة بيوت".. متابع يُهاجم إعلامية شهيرة وهكذا ردت عليه

Lebanon 24
03-09-2025 | 23:44
A-
A+
Doc-P-1412628-638925657240252068.jpg
Doc-P-1412628-638925657240252068.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصف أحد المتابعين الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بأنها "خرابة بيوت"، وكتب لها تعليقًا على أحد الفيديوهات قائلا: "أنتِ ست خرابة بيوت". 
Advertisement

وردت الشربيني عليه قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك هسيبك لربنا يجيب لي حقي.. بس كنت قولها في سرك متبقاش خدت سيئة على العلن".

وكانت الشربيني قد وجهت نصائح للفتيات من خلال بث مباشر عبر حسابها بموقع فيسبوك فيما يخص العودة "للإكس" أو حبيبها السابق بعد الانفصال وقالت: "بيجلي رسائل كتير أوي وبيسألوني إزاي أرجع للإكس بتاعي، مفيش حاجة اسمها نرجع للإكس. الموضوع انتهى وصفحة وبتتقفل. والعوض مش شرط يكون راجل، ممكن يكون شغل وأصدقاء وعيلة وصاحب جدع. متنتظريش أن واحد خرج من حياتك النهاردة، يقوم ربنا يعوضك براجل تاني على طول، في حاجات تانية ربنا يعوضك بيها زي الفلوس".

مواضيع ذات صلة
مُتابعة حسدتها على زوجها ووصفتها بـ"أم حولة".. هكذا ردت عليها الفنانة الشهيرة (فيديو)
lebanon 24
04/09/2025 10:39:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إبنة ممثل شهير وإعلامية معروفة جدّاً كانت مصابة بمرض خطير: "كان باقيلها شهرين"
lebanon 24
04/09/2025 10:39:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"كذابة وعاوزة تخرب بيتي".. زوجة فنان شهير تُهاجم شقيقته!
lebanon 24
04/09/2025 10:39:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر يتّهم "حماس": غير مستعدة للتفاوض... وهكذا ردّت الحركة
lebanon 24
04/09/2025 10:39:40 Lebanon 24 Lebanon 24

رضوى الشربيني

وكيل فيك

المصرية

الشربين

فيسبوك

مصرية

مصري

رضوى

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:27 | 2025-09-04
02:30 | 2025-09-04
02:21 | 2025-09-04
23:00 | 2025-09-03
16:26 | 2025-09-03
15:29 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24