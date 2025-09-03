29
فنون ومشاهير
"أنتِ ست خرابة بيوت".. متابع يُهاجم إعلامية شهيرة وهكذا ردت عليه
Lebanon 24
03-09-2025
|
23:44
A-
A+
وصف أحد المتابعين الإعلامية
المصرية
رضوى الشربيني
بأنها "خرابة بيوت"، وكتب لها تعليقًا على أحد الفيديوهات قائلا: "أنتِ ست خرابة بيوت".
وردت الشربيني عليه قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك هسيبك لربنا يجيب لي حقي.. بس كنت قولها في سرك متبقاش خدت سيئة على العلن".
وكانت الشربيني قد وجهت نصائح للفتيات من خلال بث مباشر عبر حسابها بموقع
فيسبوك
فيما يخص العودة "للإكس" أو حبيبها السابق بعد الانفصال وقالت: "بيجلي رسائل كتير أوي وبيسألوني إزاي أرجع للإكس بتاعي، مفيش حاجة اسمها نرجع للإكس. الموضوع انتهى وصفحة وبتتقفل. والعوض مش شرط يكون راجل، ممكن يكون شغل وأصدقاء وعيلة وصاحب جدع. متنتظريش أن واحد خرج من حياتك النهاردة، يقوم ربنا يعوضك براجل تاني على طول، في حاجات تانية ربنا يعوضك بيها زي الفلوس".
