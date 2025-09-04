Advertisement

فنون ومشاهير

علاقة حب تجمع أحمد عز بهذه الفنانة الجميلة! (صورة)

Lebanon 24
04-09-2025 | 02:30
انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تُشير إلى وجود علاقة حب تجمع ما بين النجم المصري أحمد عز وزميلته الممثلة تارا عماد، وذلك بعد تعاونهما سويًا في عدد من الأعمال الفنية.
وعلم "نيوز رووم" أن علاقة عز وعماد لا تتجاوز الصداقة، وهي زادت خاصة بعد تعاونهما سويًا في عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، وآخرها كان فيلم Seven Dogs الذي انتهيا من تصويره مؤخرًا.
 
تارا عماد

أحمد عز

مصري

زادة

