علاقة حب تجمع أحمد عز بهذه الفنانة الجميلة! (صورة)

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تُشير إلى وجود علاقة حب تجمع ما بين النجم المصري وزميلته الممثلة ، وذلك بعد تعاونهما سويًا في عدد من الأعمال الفنية.

وعلم "نيوز رووم" أن علاقة عز وعماد لا تتجاوز الصداقة، وهي زادت خاصة بعد تعاونهما سويًا في عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، وآخرها كان فيلم Seven Dogs الذي انتهيا من تصويره مؤخرًا.