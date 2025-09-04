"قعدت 26 يوم بلا أكل".. فنان شهير عانى نفسياً وجسدياً بعد طلاقه (صورة)

روى الفنان المصري تفاصيل الأزمة الأخيرة التي عانى منها بعد انفصاله عن زوجته السابقة الإعلامية ، مؤكدا ان هذه الأزمة أثّرت عليه جسديًا ونفسيًا.

وقال السقا خلال إحدى ندواته الصحافية: "سبحان مبدل القلوب، وارد جدًا تبقى قاعد مع فلان وتاني يوم ميبقاش موجود، لكن أنا ومها متخانقناش ولا شتمنا بعض ولا مدينا إيدينا على بعض".



تابع: "أنا لن أقبل عليها أي كلمة، ولما حد بييجي يكلمني عليها بقوله أسكت عشان مخيطش بوقك.. لأن دي أم أولادي ومش هسمح حد يجيب سيرتها بحاجة".



وأضاف : "البلاغات اللي حصلت تخص شخص مش هنزل لمستواه، ولو نزلت لمستواه أكيد ربنا هيكون أرحم عليه مني فأنا مش هشتبك".



وكشف السقا أنه عانى نفسيا وجسديًا بسبب تلك الأزمة، قائلا: "الموضوع طبعا أثّر عليا جدا في البداية، قعدت 26 يوم مش عارف أكل ولا أبلع ووزني نزل جدًا، طبعا كنت مضايق...".



وأضاف: "ولغاية قبل القصة دي ما تحصل اضطريت أتعلم كل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا.

وأكد السقا أن الفنان لم يتدخل للصلح كما أُشيع، وقال: "كريم متدخلش للصلح مها الصغير ولا أي حد تدخل في ده، ومش صحيح الكلام اللي اتقال واللي نشره عارف هو بيعمل إيه".(لها)