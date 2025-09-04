Advertisement

فنون ومشاهير

مُفاجأة.. أدهم نابلسي في سوريا وهذا ما يفعله

Lebanon 24
04-09-2025 | 10:48
A-
A+
Doc-P-1412850-638926050035218500.png
Doc-P-1412850-638926050035218500.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن معرض دمشق الدولي عن حضور مميز للفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي يوم الخميس ضمن الفعاليات الموازية للدورة الـ 62 من المعرض لـ " لتأدية صلاتي المغرب والعشاء" في "ساحة الأعلام".
Advertisement

وكان أدهم نابلسي قد أحيا حفلاً جماهيريًا في دمشق عام 2018، قبل إعلان اعتزاله بـ 3 سنوات تقريبًا، وأثار حفله جدلاً آنذاك، لأنه أتى بعد 4 أيام من حفلين أحياهما في حيفا ورام الله، وأصدرت وزارة الثقافة السورية وقتها توضيحًا بهذا الشأن.

وأعلن أدهم النابلسي اعتزاله الغناء، أواخر العام 2021؛ لأن هدفه فيه "لا يتماشى مع إرضاء رب العالمين"، حسبما قال في مقطع مصور نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل.
أدهم نابلسي


 
مواضيع ذات صلة
آخر مفاجأة من الجنوب.. إليكم ما فعلته إسرائيل
lebanon 24
04/09/2025 22:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
التهديدت جدية وهذا "ما يفعله"
lebanon 24
04/09/2025 22:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بالجرم المشهود... الأمن يوقِف سوريًا وهذا ما كان يفعله (صورة)
lebanon 24
04/09/2025 22:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
لينتقم من رئيسه.. اشترى قصره وهذا ما فعله!
lebanon 24
04/09/2025 22:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الثقافة السورية

وزارة الثقافة

دمشق الدولي

رام الله

السورية

الأردني

الأردن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:33 | 2025-09-04
12:03 | 2025-09-04
10:57 | 2025-09-04
10:39 | 2025-09-04
09:31 | 2025-09-04
06:26 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24