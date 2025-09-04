كانت مستلقية على الطاولة… مديرة تطلب من الطلاب تدليك ساقيها (فيديو)

அரூர் அருகே பள்ளி சிறுவர்களை கை கால்களை அமுக்கி விட சொல்லும் தலைமை ஆசிரியை.. வீடியோ வைரலானதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி... அரூர் மாவட்ட கல்வி அலுவலர் நேரில் விசாரணை #Trending | #viralvideo | #tnschool | #headmaster | #updatenews360 pic.twitter.com/DCM6bTsIcN
— UpdateNews360Tamil (@updatenewstamil) September 3, 2025
