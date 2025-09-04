Advertisement

كانت مستلقية على الطاولة… مديرة تطلب من الطلاب تدليك ساقيها (فيديو)

Lebanon 24
04-09-2025 | 23:00
أثار مقطع فيديو من إحدى المدارس الابتدائية في منطقة دارمابوري بولاية تاميل نادو الهندية موجة غضب واسعة، بعدما وثّق مديرة المدرسة وهي مستلقية على طاولة داخل الصف بينما يقوم عدد من الطلاب بتدليك ساقيها.

ووفقًا للتقارير المحلية، وقعت الحادثة في مدرسة مافيريباتي الابتدائية ببلدة هارور، التي تضم نحو 30 طفلًا من أبناء القرية.


ويُظهر الفيديو المديرة، وتُدعى كاليفاني، وهي تطلب من التلاميذ الضغط على ساقيها خلال ساعات الدوام.



ومع انتشار المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، سارعت السلطات التعليمية في الولاية إلى التحرك، حيث زار مسؤولون المدرسة وفتحوا تحقيقًا في ملابسات الواقعة، مؤكدين أن إجراءات صارمة ستُتخذ فور انتهاء التحقيقات.
