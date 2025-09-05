توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟

Advertisement

بعد عودتها من ، ألقت الشرطة الروسيّة القبض على الممثلة أغاليا تارساسوفا، أثناء عودتها إلى مطار دوموديدوفو في .وبحسب " "، فإنّ قوّات عثرت بين أغراض تارساسوفا، على سائل موجود في سيجارتها الإلكترونية، وقد تبيّن أن السيجارة تحتوي على 0.38 غ من زيت الحشيش.وقامت الشرطة باحتجاز الممثلة التي لم تبدِ أيّ مقاومة وتصرفت بهدوء، وأحيلت إلى محكمة دوموديدوفو في موسكو.