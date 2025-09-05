Advertisement

فنون ومشاهير

توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟

Lebanon 24
05-09-2025 | 08:38
بعد عودتها من إسرائيل، ألقت الشرطة الروسيّة القبض على الممثلة أغاليا تارساسوفا، أثناء عودتها إلى مطار دوموديدوفو في موسكو.
وبحسب "روسيا اليوم"، فإنّ قوّات الجمارك عثرت بين أغراض تارساسوفا، على سائل موجود في سيجارتها الإلكترونية، وقد تبيّن أن السيجارة تحتوي على 0.38 غ من زيت الحشيش.

وقامت الشرطة باحتجاز الممثلة التي لم تبدِ أيّ مقاومة وتصرفت بهدوء، وأحيلت إلى محكمة دوموديدوفو في موسكو.
 
 
 
