توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
Lebanon 24
05-09-2025
|
08:38
A-
A+
بعد عودتها من
إسرائيل
، ألقت الشرطة الروسيّة القبض على الممثلة أغاليا تارساسوفا، أثناء عودتها إلى مطار دوموديدوفو في
موسكو
.
وبحسب "
روسيا اليوم
"، فإنّ قوّات
الجمارك
عثرت بين أغراض تارساسوفا، على سائل موجود في سيجارتها الإلكترونية، وقد تبيّن أن السيجارة تحتوي على 0.38 غ من زيت الحشيش.
وقامت الشرطة باحتجاز الممثلة التي لم تبدِ أيّ مقاومة وتصرفت بهدوء، وأحيلت إلى محكمة دوموديدوفو في موسكو.
