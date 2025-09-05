Advertisement

فنون ومشاهير

فنان شهير يوجّه رسالة إلى هيفاء وهبي... شاهدوا الصورة

Lebanon 24
05-09-2025 | 12:45
Doc-P-1413347-638927059514919445.jpg
Doc-P-1413347-638927059514919445.jpg photos 0
نشر الفنان حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر خاصية القصص المصورة على حسابه في "إنستغرام" رسالة تهنئة للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي بمناسبة نجاح أغنيتها الجديدة "توأم روحي"، التي أطلقتها مؤخرًا ولاقَت تفاعلًا جماهيريًا واسعًا.
وكتب حسام في تهنئته قائلاً: "هيفاء وهبي + أغنية جديدة = قلب يطير فرح، مبروك على توأم روحي"، معبرًا عن إعجابه بالأغنية.


 
شيرين عبد الوهاب

عبد الوهاب

هيفاء وهبي

حسام حبيب

توأم روحي

شيرين عبد

اللبنانية

لبنان

