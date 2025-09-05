26
فنون ومشاهير
فنان شهير يوجّه رسالة إلى هيفاء وهبي... شاهدوا الصورة
Lebanon 24
05-09-2025
|
12:45
A-
A+
A+
A-
نشر الفنان
حسام حبيب
زوج الفنانة
شيرين عبد الوهاب
عبر خاصية القصص المصورة على حسابه في "إنستغرام" رسالة تهنئة للنجمة
اللبنانية
هيفاء وهبي
بمناسبة نجاح أغنيتها الجديدة "
توأم روحي
"، التي أطلقتها مؤخرًا ولاقَت تفاعلًا جماهيريًا واسعًا.
وكتب حسام في تهنئته قائلاً: "
هيفاء
وهبي + أغنية جديدة = قلب يطير فرح، مبروك على توأم روحي"، معبرًا عن إعجابه بالأغنية.
