بعد أزمتها الأخيرة وإحالتها إلى مجلس تأديب... هل تخلّت ياسمين عبد العزيز عن هذه الممثلة؟ (فيديو)

خلال استضافتها في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية على قناة MBC مصر، نفت الفنانة ما تردد عن تخلي الفنانة عنها في أزمتها الأخيرة بعد إحالتها إلى مجلس تأديب بنقابة الممثلين، مؤكدة أن علاقتهما متينة ولم تتأثر بما يُشاع عبر مواقع التواصل.وقالت بدرية: "معرفش ليه بيجيبوا اسم ياسمين ويقولوا ما وقفتش جنبي، ولما تدافع عني يقولوا بتطبل لي، علاقتي بيها مش هتتفسد ومش هنبطل نقف في ضهر بعض".وأضافت بدرية أنها فوجئت باتهامات غريبة وصلت الى حد القول إنها قامت بعمل سحر أسود لياسمين عبد ، واصفة الأمر بأنه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.يذكر أن برئاسة الدكتور قد قررت إحالة بدرية طلبة للتحقيق، على خلفية اتهامها بالإساءة الى الشعب المصري في بعض الفيديوهات التي نشرتها عبر .