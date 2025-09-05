Advertisement

فنون ومشاهير

بعد أزمتها الأخيرة وإحالتها إلى مجلس تأديب... هل تخلّت ياسمين عبد العزيز عن هذه الممثلة؟ (فيديو)

Lebanon 24
05-09-2025 | 23:00
خلال استضافتها في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، نفت الفنانة بدرية طلبة ما تردد عن تخلي الفنانة ياسمين عبد العزيز عنها في أزمتها الأخيرة بعد إحالتها إلى مجلس تأديب بنقابة الممثلين، مؤكدة أن علاقتهما متينة ولم تتأثر بما يُشاع عبر مواقع التواصل.
وقالت بدرية: "معرفش ليه بيجيبوا اسم ياسمين عبد العزيز ويقولوا ما وقفتش جنبي، ولما تدافع عني يقولوا بتطبل لي، علاقتي بيها مش هتتفسد ومش هنبطل نقف في ضهر بعض".


وأضافت بدرية أنها فوجئت باتهامات غريبة وصلت الى حد القول إنها قامت بعمل سحر أسود لياسمين عبد العزيز، واصفة الأمر بأنه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.


يذكر أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي قد قررت إحالة بدرية طلبة للتحقيق، على خلفية اتهامها بالإساءة الى الشعب المصري في بعض الفيديوهات التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


 
