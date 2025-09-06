Advertisement

فنون ومشاهير

إدخال فنان شهير إلى العناية المركزة بعد أيام من خضوعه لعملية خطرة.. وهذا وضعه (صورة)

Lebanon 24
06-09-2025 | 03:24
أصيب الفنان المصري كريم سامي مغاوري بأزمة صحية حادة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية عقب إجرائه عملية جراحية خطرة.
ونشر كريم، صورة له من داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق عليها قائلًا: دعواتكم بالشفاء، أنا تاني ليلة ليّا في العناية المركزة اللهم اشفني وعافني".
 
 
 
 
وكان كريم كشف تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في المعدة، وقال إن العملية استغرقت حوالي 5 ساعات، بدأت في الثانية صباحًا واستمرت حتى السابعة، مشيرًا الى أنها كانت من أصعب المرات التي يدخل فيها غرفة العمليات.(لها)

