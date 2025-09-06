29
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
18
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
إدخال فنان شهير إلى العناية المركزة بعد أيام من خضوعه لعملية خطرة.. وهذا وضعه (صورة)
Lebanon 24
06-09-2025
|
03:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصيب الفنان المصري
كريم سامي مغاوري
بأزمة صحية حادة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية عقب إجرائه عملية جراحية خطرة.
Advertisement
ونشر كريم، صورة له من داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات عبر حسابه على "
فيسبوك
"، وعلق عليها قائلًا: دعواتكم بالشفاء، أنا تاني ليلة ليّا في العناية المركزة اللهم اشفني وعافني".
وكان كريم كشف تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في المعدة، وقال إن العملية استغرقت حوالي 5 ساعات، بدأت في الثانية صباحًا واستمرت حتى السابعة، مشيرًا الى أنها كانت من أصعب المرات التي يدخل فيها
غرفة العمليات
.(لها)
مواضيع ذات صلة
خبر حزين.. بعد دخوله أمس إلى العناية المركزة وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. بعد دخوله أمس إلى العناية المركزة وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض (صورة)
06/09/2025 12:54:04
06/09/2025 12:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وضعه خطير جدّاً... نقل فنان معروف إلى العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة
Lebanon 24
وضعه خطير جدّاً... نقل فنان معروف إلى العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة
06/09/2025 12:54:04
06/09/2025 12:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته خطيرة... نقل كاتب شهير إلى العناية المركزة بعد تدهور وضعه الصحيّ
Lebanon 24
حالته خطيرة... نقل كاتب شهير إلى العناية المركزة بعد تدهور وضعه الصحيّ
06/09/2025 12:54:04
06/09/2025 12:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أدخلت العناية المركزة.. الفنانة سميرة توفيق تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة وهذا وضعها الآن (صور)
Lebanon 24
أدخلت العناية المركزة.. الفنانة سميرة توفيق تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة وهذا وضعها الآن (صور)
06/09/2025 12:54:04
06/09/2025 12:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كريم سامي مغاوري
غرفة العمليات
سامي مغاوري
كريم سامي
ريم سامي
كريم سام
فيسبوك
سامي م
تابع
قد يعجبك أيضاً
بورقة نعوة غير تقليدية.. فنان لبناني ينعى والدته بكلمات مؤثرة: "حبتكن كلكن صلولها" (صورة)
Lebanon 24
بورقة نعوة غير تقليدية.. فنان لبناني ينعى والدته بكلمات مؤثرة: "حبتكن كلكن صلولها" (صورة)
04:47 | 2025-09-06
06/09/2025 04:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
06/09/2025 04:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتهر بـ"شبيه الزعيم".. دوبلير عادل إمام في ذمة الله
Lebanon 24
اشتهر بـ"شبيه الزعيم".. دوبلير عادل إمام في ذمة الله
03:44 | 2025-09-06
06/09/2025 03:44:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت بصحة جيدة.. أنغام تستمتع بوقتها على البحر بعد تعافيها من أزمتها (صور)
Lebanon 24
بدت بصحة جيدة.. أنغام تستمتع بوقتها على البحر بعد تعافيها من أزمتها (صور)
02:53 | 2025-09-06
06/09/2025 02:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بدوار والمذيعة اعتقدت انه يمزح.. شاهدوا ماذا حصل مع فنان مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
شعر بدوار والمذيعة اعتقدت انه يمزح.. شاهدوا ماذا حصل مع فنان مباشرة على الهواء (فيديو)
02:27 | 2025-09-06
06/09/2025 02:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
08:38 | 2025-09-05
05/09/2025 08:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الكهرباء... إليكم هذا البيان من وزارة الطاقة
Lebanon 24
بشأن الكهرباء... إليكم هذا البيان من وزارة الطاقة
06:14 | 2025-09-05
05/09/2025 06:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
11:24 | 2025-09-05
05/09/2025 11:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
01:14 | 2025-09-06
06/09/2025 01:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا أنهى قائد الجيش توتراً كبيراً.. سرّ بين السطور
Lebanon 24
هكذا أنهى قائد الجيش توتراً كبيراً.. سرّ بين السطور
14:18 | 2025-09-05
05/09/2025 02:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:47 | 2025-09-06
بورقة نعوة غير تقليدية.. فنان لبناني ينعى والدته بكلمات مؤثرة: "حبتكن كلكن صلولها" (صورة)
04:11 | 2025-09-06
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
03:44 | 2025-09-06
اشتهر بـ"شبيه الزعيم".. دوبلير عادل إمام في ذمة الله
02:53 | 2025-09-06
بدت بصحة جيدة.. أنغام تستمتع بوقتها على البحر بعد تعافيها من أزمتها (صور)
02:27 | 2025-09-06
شعر بدوار والمذيعة اعتقدت انه يمزح.. شاهدوا ماذا حصل مع فنان مباشرة على الهواء (فيديو)
00:42 | 2025-09-06
بعد أزمتها الأخيرة.. شيرين عبد الوهاب تعود بمفاجأة جديدة
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
06/09/2025 12:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
06/09/2025 12:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
06/09/2025 12:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24