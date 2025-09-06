إدخال فنان شهير إلى العناية المركزة بعد أيام من خضوعه لعملية خطرة.. وهذا وضعه (صورة)



ونشر كريم، صورة له من داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات عبر حسابه على " "، وعلق عليها قائلًا: دعواتكم بالشفاء، أنا تاني ليلة ليّا في العناية المركزة اللهم اشفني وعافني". أصيب الفنان المصري بأزمة صحية حادة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية عقب إجرائه عملية جراحية خطرة.

وكان كريم كشف تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في المعدة، وقال إن العملية استغرقت حوالي 5 ساعات، بدأت في الثانية صباحًا واستمرت حتى السابعة، مشيرًا الى أنها كانت من أصعب المرات التي يدخل فيها .(لها)