فنون ومشاهير
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
06-09-2025
|
04:11
A-
A+
A+
A-
في أول إطلالة لها بعد غياب 10 سنوات، أكدت الفنانة
أمل حجازي
انها أصيبت بالسرطان ولكنها لم تُعلن عن الأمر، وأشارت إلى انها كانت تغني على الرغم من إصابتها.
وقالت أمل في مقابلة مع الإعلامية
نضال الأحمدية
: "الفن بينزع الانسان".
وأشارت أمل إلى انه يجب التحدث عن معجزات القرآن وعن العدل فيه لا عن القتل.
وعن الحجاب، قالت أمل:"ربنا طالب القلب السليم ومساعدة الناس ولو كان عايزنا نغطي شعرنا كان قال يا أيها النساء غطوا شعركن"، وأضافت: "مع احترامي للمحجبات لو إنتي مرتاحة نفسيا في الحجاب اتحجبي".
يُشار إلى ان أمل كانت قد خلعت الحجاب مؤخرا، وهي ابتعدت عن الفن قبل سنوات طويلة على الرغم من انها كانت من أشهر الفنانات.
لمتابعة المقابلة كاملة شاهدوا الفيديو
