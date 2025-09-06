27
بعد معاناة مع مرض الخرف... الموت يُغيّب الفنان مارك فولمان
06-09-2025
10:20
توفي المؤسس المشارك لفرقة الروك الأميركية "ذا ترتلز" مارك فولمان، عن عمر 78 عاماً، بعد معاناة قصيرة مع مرض الخرف، بحسب ما أعلن وكيل أعماله.
وتجدر الإشارة إلى أنّ فولمان اشتهر بأغنية "هابي توغيذر" التي حققت نجاحاً كبيراً في الستينيات. (ارم نيوز)
