فنون ومشاهير

بعد معاناة مع مرض الخرف... الموت يُغيّب الفنان مارك فولمان

Lebanon 24
06-09-2025 | 10:20
توفي المؤسس المشارك لفرقة الروك الأميركية "ذا ترتلز" مارك فولمان، عن عمر 78 عاماً، بعد معاناة قصيرة مع مرض الخرف، بحسب ما أعلن وكيل أعماله.
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ فولمان اشتهر بأغنية "هابي توغيذر" التي حققت نجاحاً كبيراً في الستينيات. (ارم نيوز)
