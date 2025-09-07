29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد اتهامها ببيع أعضاء شيكا... هذا ما قالته وفاء عامر
Lebanon 24
07-09-2025
|
12:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
خرجت الفنانة
وفاء عامر
عن صمتها بعد الاتهامات التي طالتها مؤخراً بشأن وفاة لاعب
الزمالك
الراحل إبراهيم شيكا، حيث انفعلت على الهواء خلال مداخلة ببرنامج "الشفرة" على
قناة الشمس
، مؤكدة أن ما يُثار بحقها "عار من الصحة"، وأنها كانت تساعد اللاعب بدافع الخير فقط.
Advertisement
وقالت عامر: "يتهمونني في إطار حرب تستهدف
مؤسسات الدولة
.. ما فعلته مع شيكا وغيره لم يكن طمعاً في منصب أو عضوية، بل لوجه الله".
وأضافت أنها قررت التوقف عن مساعدة الشخصيات العامة بعد ما تعرضت له من إساءات.
وطالبت عامر بمراجعة المسح الذري الأخير للاعب الراحل الذي يثبت وجود الكليتين بجسده، مضيفة: "أنا مواطنة
مصرية
تعرضت للظلم وقلة الأدب، ولولا محبة الناس لي لما استهدفتني هذه الاتهامات".
من جانبها، نفت هبة
التركي
، أرملة اللاعب الراحل، أي علاقة لها بقرار عائلته رفع قضية ضدها، ووصفت حديثهم ضدها بأنه "سب وقذف".
مواضيع ذات صلة
بعد الأزمة التي طالت الفنانة وفاء عامر… زوجها يخرج عن صمته للمرة الأولى وهذا ما قاله
Lebanon 24
بعد الأزمة التي طالت الفنانة وفاء عامر… زوجها يخرج عن صمته للمرة الأولى وهذا ما قاله
07/09/2025 20:10:21
07/09/2025 20:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة القبض على الفنانة وفاء عامر؟
Lebanon 24
ما حقيقة القبض على الفنانة وفاء عامر؟
07/09/2025 20:10:21
07/09/2025 20:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاعل واسع مع منشور غامض للفنانة وفاء عامر
Lebanon 24
تفاعل واسع مع منشور غامض للفنانة وفاء عامر
07/09/2025 20:10:21
07/09/2025 20:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهامات إسرائيل.. هذا ما قالته حماس حول هجوم مستشفى ناصر
Lebanon 24
بعد اتهامات إسرائيل.. هذا ما قالته حماس حول هجوم مستشفى ناصر
07/09/2025 20:10:21
07/09/2025 20:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤسسات الدولة
قناة الشمس
وفاء عامر
الزمالك
قناة ال
التركي
الترك
مصرية
قد يعجبك أيضاً
بعد حادث تسبب بتدمير سيارة موظف وإصابته... ممثل شهير سيمثل أمام المحكمة!
Lebanon 24
بعد حادث تسبب بتدمير سيارة موظف وإصابته... ممثل شهير سيمثل أمام المحكمة!
09:20 | 2025-09-07
07/09/2025 09:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في لقاء نادر… ابنة أحمد سعد تخطف الأنظار بإطلالتها مع والدها (فيديو وصور)
Lebanon 24
في لقاء نادر… ابنة أحمد سعد تخطف الأنظار بإطلالتها مع والدها (فيديو وصور)
07:08 | 2025-09-07
07/09/2025 07:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرات فنانة تفضح أشهر شيف في العالم
Lebanon 24
مذكرات فنانة تفضح أشهر شيف في العالم
04:00 | 2025-09-07
07/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب أولادها.. كيم كارداشيان تثير الجدل مجددًا
Lebanon 24
بسبب أولادها.. كيم كارداشيان تثير الجدل مجددًا
03:00 | 2025-09-07
07/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جاستن وهايلي بيبر يخطفان الأضواء من جديد
Lebanon 24
جاستن وهايلي بيبر يخطفان الأضواء من جديد
02:00 | 2025-09-07
07/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
Lebanon 24
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
15:49 | 2025-09-06
06/09/2025 03:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
14:02 | 2025-09-06
06/09/2025 02:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة "مخيم تدريب" لحزب في لبنان.. والجيش يصادر أسلحة
Lebanon 24
مداهمة "مخيم تدريب" لحزب في لبنان.. والجيش يصادر أسلحة
16:00 | 2025-09-06
06/09/2025 04:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكريّ أم كشفي؟ آخر معلومة عن مداهمة الجيش لمخيم "السوري القومي"
Lebanon 24
عسكريّ أم كشفي؟ آخر معلومة عن مداهمة الجيش لمخيم "السوري القومي"
16:16 | 2025-09-06
06/09/2025 04:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فظائع داخل سجون بلد قرب لبنان.. ما يجري مُخيف!
Lebanon 24
فظائع داخل سجون بلد قرب لبنان.. ما يجري مُخيف!
14:38 | 2025-09-06
06/09/2025 02:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:20 | 2025-09-07
بعد حادث تسبب بتدمير سيارة موظف وإصابته... ممثل شهير سيمثل أمام المحكمة!
07:08 | 2025-09-07
في لقاء نادر… ابنة أحمد سعد تخطف الأنظار بإطلالتها مع والدها (فيديو وصور)
04:00 | 2025-09-07
مذكرات فنانة تفضح أشهر شيف في العالم
03:00 | 2025-09-07
بسبب أولادها.. كيم كارداشيان تثير الجدل مجددًا
02:00 | 2025-09-07
جاستن وهايلي بيبر يخطفان الأضواء من جديد
01:00 | 2025-09-07
بالصور.. ممثلة تدخل القفص الذهبي
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
07/09/2025 20:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
07/09/2025 20:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
07/09/2025 20:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24