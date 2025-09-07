Advertisement

فنون ومشاهير

بعد اتهامها ببيع أعضاء شيكا... هذا ما قالته وفاء عامر

Lebanon 24
07-09-2025 | 12:14
A-
A+
Doc-P-1413868-638928695834689752.webp
Doc-P-1413868-638928695834689752.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خرجت الفنانة وفاء عامر عن صمتها بعد الاتهامات التي طالتها مؤخراً بشأن وفاة لاعب الزمالك الراحل إبراهيم شيكا، حيث انفعلت على الهواء خلال مداخلة ببرنامج "الشفرة" على قناة الشمس، مؤكدة أن ما يُثار بحقها "عار من الصحة"، وأنها كانت تساعد اللاعب بدافع الخير فقط.
Advertisement
وقالت عامر: "يتهمونني في إطار حرب تستهدف مؤسسات الدولة.. ما فعلته مع شيكا وغيره لم يكن طمعاً في منصب أو عضوية، بل لوجه الله".

وأضافت أنها قررت التوقف عن مساعدة الشخصيات العامة بعد ما تعرضت له من إساءات.

وطالبت عامر بمراجعة المسح الذري الأخير للاعب الراحل الذي يثبت وجود الكليتين بجسده، مضيفة: "أنا مواطنة مصرية تعرضت للظلم وقلة الأدب، ولولا محبة الناس لي لما استهدفتني هذه الاتهامات".

من جانبها، نفت هبة التركي، أرملة اللاعب الراحل، أي علاقة لها بقرار عائلته رفع قضية ضدها، ووصفت حديثهم ضدها بأنه "سب وقذف".
مواضيع ذات صلة
بعد الأزمة التي طالت الفنانة وفاء عامر… زوجها يخرج عن صمته للمرة الأولى وهذا ما قاله
lebanon 24
07/09/2025 20:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة القبض على الفنانة وفاء عامر؟
lebanon 24
07/09/2025 20:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاعل واسع مع منشور غامض للفنانة وفاء عامر
lebanon 24
07/09/2025 20:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتهامات إسرائيل.. هذا ما قالته حماس حول هجوم مستشفى ناصر
lebanon 24
07/09/2025 20:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسات الدولة

قناة الشمس

وفاء عامر

الزمالك

قناة ال

التركي

الترك

مصرية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:20 | 2025-09-07
07:08 | 2025-09-07
04:00 | 2025-09-07
03:00 | 2025-09-07
02:00 | 2025-09-07
01:00 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24