بعد اتهامها ببيع أعضاء شيكا... هذا ما قالته وفاء عامر

خرجت الفنانة عن صمتها بعد الاتهامات التي طالتها مؤخراً بشأن وفاة لاعب الراحل إبراهيم شيكا، حيث انفعلت على الهواء خلال مداخلة ببرنامج "الشفرة" على ، مؤكدة أن ما يُثار بحقها "عار من الصحة"، وأنها كانت تساعد اللاعب بدافع الخير فقط.

Advertisement

وقالت عامر: "يتهمونني في إطار حرب تستهدف .. ما فعلته مع شيكا وغيره لم يكن طمعاً في منصب أو عضوية، بل لوجه الله".



وأضافت أنها قررت التوقف عن مساعدة الشخصيات العامة بعد ما تعرضت له من إساءات.



وطالبت عامر بمراجعة المسح الذري الأخير للاعب الراحل الذي يثبت وجود الكليتين بجسده، مضيفة: "أنا مواطنة تعرضت للظلم وقلة الأدب، ولولا محبة الناس لي لما استهدفتني هذه الاتهامات".



من جانبها، نفت هبة ، أرملة اللاعب الراحل، أي علاقة لها بقرار عائلته رفع قضية ضدها، ووصفت حديثهم ضدها بأنه "سب وقذف".