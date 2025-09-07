27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
13
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ما جديد بلاغ أسرة محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي؟
Lebanon 24
07-09-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت جهات التحقيق في مصر رفض الالتماس المقدم من أسرة الفنان الراحل
محمود عبد العزيز
، لإعادة فتح قضية اتهام الإعلامية
بوسي
شلبي بتزوير بيانات الرقم القومي الخاص بها وادعائها أنها أرملة النجم الراحل رغم طلاقهما منذ أكثر من 25 عاماً.
Advertisement
وقررت
النيابة
حفظ القضية بعد أن تم التحقيق فيها بشكل دقيق والاستماع إلى أقوال أفراد الأسرة للوقوف على حقيقة الأمر.
وبحسب التحقيقات، فقد تبين عدم وجود قصد جنائي للتزوير، بالإضافة إلى أن الوثائق الرسمية السابقة أثبتت استمرار العلاقة الزوجية شكلياً حتى وفاة الفنان عام 2016.
وتعود القصة إلى عدة أسابيع مضت عندما تقدم نجلا الفنان الراحل محمود
عبد العزيز
(محمد وكريم)، ببلاغات رسمية اتهما خلالها الإعلامية بوسي شلبي بالتزوير في محررات رسمية، وأنه مكتوب ببطاقة الرقم القومي الخاصة بها أنها أرملة والدهما الفنان
محمود عبد
العزيز
، رغم أنه طلقها منذ عام 98، وذكر نجلا الفنان أن بوسي شلبي كانت تحمل بطاقة أخرى قبل وفاة والدهما مكتوبا بها أنها زوجته رغم أن ذلك منافٍ للحقيقة بشكل تام.
واستدعت النيابة طارق عبد العزيز، شقيق الفنان الراحل، الذي كشف عن بعض المعلومات الجديدة، حيث أكد أنه حضر واقعة طلاق شقيقه للإعلامية بوسي شلبي.
كما لفت إلى أن النجم الراحل أرسل شيكا بنكيا باسم بوسي شلبي ومعه قسيمة الطلاق، إلا أنها رفضت استلامهما، ومنذ ذلك الحين أصبحت علاقهما مجرد علاقة عمل.
لكن ابنة شقيقة الفنان محمود عبد العزيز وخلال إدلائها بأقوالها أمام النيابة، أكدت أن خالها طلق زوجته بوسي شلبي عام 1998، لكن بعد الطلاق بعدة ساعات تواصل مع المأذون وطلب منه إيقاف إجراءات الطلاق الرسمية، ومنذ ذلك الحين عاد الزوجان لبعضهما وعاشا معاً حتى وفاة الفنان الراحل.
وبعد تلك الشهادات وبعض الإجراءات الأخرى، قررت النيابة حفظ البلاغ المقدم من نجلي الفنان الراحل ضد بوسي شلبي.
وكانت أسرة الفنان الراحل قد أعلنت انفصال الفنان الراحل وزوجته بوسي شلبي منذ أكثر من 25 عاما، وأصدرت بعدها بوسي شلبي بياناً قالت فيه إن الخبر الذي تم تداوله والخاص بواقعة طلاقها من الفنان الراحل غير صحيح، مؤكدة أن زوجها كان فوق مستوى الشبهات، وعاش وتوفي وهي ما زالت على ذمته.
كما أوضحت الإعلامية
المصرية
أن البعض قام بتزوير بعض الأوراق والمستندات من أجل الحصول على قطعة أرض بدون وجه حق، مشيرة إلى أن الأمر ظل محل تحقيق قضائي.
مواضيع ذات صلة
عراك بين ياسمين عبد العزيز وأحمد سعد
Lebanon 24
عراك بين ياسمين عبد العزيز وأحمد سعد
08/09/2025 01:39:06
08/09/2025 01:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج دام 14 عاما.. انفصال كريم محمود عبد العزيز وزوجته
Lebanon 24
بعد زواج دام 14 عاما.. انفصال كريم محمود عبد العزيز وزوجته
08/09/2025 01:39:06
08/09/2025 01:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهامها بإلادعاء أنها كانت زوجة محمود عبد العزيز.. الإعلامية الشهيرة تحصل على لقب "أرملة"!
Lebanon 24
بعد اتهامها بإلادعاء أنها كانت زوجة محمود عبد العزيز.. الإعلامية الشهيرة تحصل على لقب "أرملة"!
08/09/2025 01:39:06
08/09/2025 01:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنى عبد العزيز تتوّج بـ"وسام ماسبيرو للإبداع" تكريماً لمسيرتها الفنية
Lebanon 24
لبنى عبد العزيز تتوّج بـ"وسام ماسبيرو للإبداع" تكريماً لمسيرتها الفنية
08/09/2025 01:39:06
08/09/2025 01:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
محمود عبد العزيز
عبد العزيز
محمود عبد
النيابة
محمود ع
المصرية
مصرية
قد يعجبك أيضاً
بسبب الحرب في غزة.. "منشور قوي" من أنجلينا جولي
Lebanon 24
بسبب الحرب في غزة.. "منشور قوي" من أنجلينا جولي
14:38 | 2025-09-07
07/09/2025 02:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهامها ببيع أعضاء شيكا... هذا ما قالته وفاء عامر
Lebanon 24
بعد اتهامها ببيع أعضاء شيكا... هذا ما قالته وفاء عامر
12:14 | 2025-09-07
07/09/2025 12:14:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادث تسبب بتدمير سيارة موظف وإصابته... ممثل شهير سيمثل أمام المحكمة!
Lebanon 24
بعد حادث تسبب بتدمير سيارة موظف وإصابته... ممثل شهير سيمثل أمام المحكمة!
09:20 | 2025-09-07
07/09/2025 09:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في لقاء نادر… ابنة أحمد سعد تخطف الأنظار بإطلالتها مع والدها (فيديو وصور)
Lebanon 24
في لقاء نادر… ابنة أحمد سعد تخطف الأنظار بإطلالتها مع والدها (فيديو وصور)
07:08 | 2025-09-07
07/09/2025 07:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرات فنانة تفضح أشهر شيف في العالم
Lebanon 24
مذكرات فنانة تفضح أشهر شيف في العالم
04:00 | 2025-09-07
07/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
14:50 | 2025-09-07
07/09/2025 02:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل مداهمته.. صورٌ لمخيم "السوري القومي" في الشويفات
Lebanon 24
قبيل مداهمته.. صورٌ لمخيم "السوري القومي" في الشويفات
03:06 | 2025-09-07
07/09/2025 03:06:39
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
16:06 | 2025-09-07
07/09/2025 04:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
Lebanon 24
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
09:30 | 2025-09-07
07/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
14:00 | 2025-09-07
07/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:38 | 2025-09-07
بسبب الحرب في غزة.. "منشور قوي" من أنجلينا جولي
12:14 | 2025-09-07
بعد اتهامها ببيع أعضاء شيكا... هذا ما قالته وفاء عامر
09:20 | 2025-09-07
بعد حادث تسبب بتدمير سيارة موظف وإصابته... ممثل شهير سيمثل أمام المحكمة!
07:08 | 2025-09-07
في لقاء نادر… ابنة أحمد سعد تخطف الأنظار بإطلالتها مع والدها (فيديو وصور)
04:00 | 2025-09-07
مذكرات فنانة تفضح أشهر شيف في العالم
03:00 | 2025-09-07
بسبب أولادها.. كيم كارداشيان تثير الجدل مجددًا
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
08/09/2025 01:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
08/09/2025 01:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
08/09/2025 01:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24