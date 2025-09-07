Advertisement

فنون ومشاهير

ما جديد بلاغ أسرة محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي؟

Lebanon 24
07-09-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1413931-638928813450053021.webp
Doc-P-1413931-638928813450053021.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قررت جهات التحقيق في مصر رفض الالتماس المقدم من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، لإعادة فتح قضية اتهام الإعلامية بوسي شلبي بتزوير بيانات الرقم القومي الخاص بها وادعائها أنها أرملة النجم الراحل رغم طلاقهما منذ أكثر من 25 عاماً.
Advertisement
وقررت النيابة حفظ القضية بعد أن تم التحقيق فيها بشكل دقيق والاستماع إلى أقوال أفراد الأسرة للوقوف على حقيقة الأمر.

وبحسب التحقيقات، فقد تبين عدم وجود قصد جنائي للتزوير، بالإضافة إلى أن الوثائق الرسمية السابقة أثبتت استمرار العلاقة الزوجية شكلياً حتى وفاة الفنان عام 2016.

وتعود القصة إلى عدة أسابيع مضت عندما تقدم نجلا الفنان الراحل محمود عبد العزيز (محمد وكريم)، ببلاغات رسمية اتهما خلالها الإعلامية بوسي شلبي بالتزوير في محررات رسمية، وأنه مكتوب ببطاقة الرقم القومي الخاصة بها أنها أرملة والدهما الفنان محمود عبد العزيز، رغم أنه طلقها منذ عام 98، وذكر نجلا الفنان أن بوسي شلبي كانت تحمل بطاقة أخرى قبل وفاة والدهما مكتوبا بها أنها زوجته رغم أن ذلك منافٍ للحقيقة بشكل تام.
واستدعت النيابة طارق عبد العزيز، شقيق الفنان الراحل، الذي كشف عن بعض المعلومات الجديدة، حيث أكد أنه حضر واقعة طلاق شقيقه للإعلامية بوسي شلبي.

كما لفت إلى أن النجم الراحل أرسل شيكا بنكيا باسم بوسي شلبي ومعه قسيمة الطلاق، إلا أنها رفضت استلامهما، ومنذ ذلك الحين أصبحت علاقهما مجرد علاقة عمل.

لكن ابنة شقيقة الفنان محمود عبد العزيز وخلال إدلائها بأقوالها أمام النيابة، أكدت أن خالها طلق زوجته بوسي شلبي عام 1998، لكن بعد الطلاق بعدة ساعات تواصل مع المأذون وطلب منه إيقاف إجراءات الطلاق الرسمية، ومنذ ذلك الحين عاد الزوجان لبعضهما وعاشا معاً حتى وفاة الفنان الراحل.
وبعد تلك الشهادات وبعض الإجراءات الأخرى، قررت النيابة حفظ البلاغ المقدم من نجلي الفنان الراحل ضد بوسي شلبي.

وكانت أسرة الفنان الراحل قد أعلنت انفصال الفنان الراحل وزوجته بوسي شلبي منذ أكثر من 25 عاما، وأصدرت بعدها بوسي شلبي بياناً قالت فيه إن الخبر الذي تم تداوله والخاص بواقعة طلاقها من الفنان الراحل غير صحيح، مؤكدة أن زوجها كان فوق مستوى الشبهات، وعاش وتوفي وهي ما زالت على ذمته.

كما أوضحت الإعلامية المصرية أن البعض قام بتزوير بعض الأوراق والمستندات من أجل الحصول على قطعة أرض بدون وجه حق، مشيرة إلى أن الأمر ظل محل تحقيق قضائي.
مواضيع ذات صلة
عراك بين ياسمين عبد العزيز وأحمد سعد
lebanon 24
08/09/2025 01:39:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد زواج دام 14 عاما.. انفصال كريم محمود عبد العزيز وزوجته
lebanon 24
08/09/2025 01:39:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتهامها بإلادعاء أنها كانت زوجة محمود عبد العزيز.. الإعلامية الشهيرة تحصل على لقب "أرملة"!
lebanon 24
08/09/2025 01:39:06 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنى عبد العزيز تتوّج بـ"وسام ماسبيرو للإبداع" تكريماً لمسيرتها الفنية
lebanon 24
08/09/2025 01:39:06 Lebanon 24 Lebanon 24

محمود عبد العزيز

عبد العزيز

محمود عبد

النيابة

محمود ع

المصرية

مصرية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:38 | 2025-09-07
12:14 | 2025-09-07
09:20 | 2025-09-07
07:08 | 2025-09-07
04:00 | 2025-09-07
03:00 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24