فنون ومشاهير

"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)

Lebanon 24
08-09-2025 | 00:04
أعلنت الفنانة دومينيك حوراني في تصريح مُفاجئ انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان طليقها خانها بموافقتها وشروطها، مشيرة إلى انها طلبت منه ألا يخونها مع امرأة تعرفها ولكنه قام بذلك مع صديقتها.
وصرّحت دومينيك أنها أسلمت وأنها مُلتزمة دينيا وتصلي وتقرأ القرآن والسيرة النبوية.
 
يُذكر ان دومينيك كانت عارضة أزياء ومن ثم دخلت مجال الغناء.

تزوجت عام 2007 من رجل أعمال نمساوي من أصل إيراني وأنجبت منه ابنة تُدعى "ديلارا" ثم انفصلا. 
 
 
02:50 | 2025-09-08
02:26 | 2025-09-08
02:00 | 2025-09-08
23:00 | 2025-09-07
16:00 | 2025-09-07
14:38 | 2025-09-07
