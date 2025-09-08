"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)



وصرّحت دومينيك أنها أسلمت وأنها مُلتزمة دينيا وتصلي وتقرأ القرآن والسيرة النبوية. أعلنت الفنانة في تصريح مُفاجئ انتشر عبر ان طليقها خانها بموافقتها وشروطها، مشيرة إلى انها طلبت منه ألا يخونها مع امرأة تعرفها ولكنه قام بذلك مع صديقتها.وصرّحت دومينيك أنها أسلمت وأنها مُلتزمة دينيا وتصلي وتقرأ القرآن والسيرة النبوية.

يُذكر ان دومينيك كانت عارضة أزياء ومن ثم دخلت مجال الغناء.



تزوجت عام 2007 من رجل أعمال نمساوي من أصل إيراني وأنجبت منه ابنة تُدعى "ديلارا" ثم انفصلا.

