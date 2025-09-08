29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
08-09-2025
|
00:04
A-
A+
A+
A-
أعلنت الفنانة
دومينيك حوراني
في تصريح مُفاجئ انتشر عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
ان طليقها خانها بموافقتها وشروطها، مشيرة إلى انها طلبت منه ألا يخونها مع امرأة تعرفها ولكنه قام بذلك مع صديقتها.
Advertisement
وصرّحت دومينيك أنها أسلمت وأنها مُلتزمة دينيا وتصلي وتقرأ القرآن والسيرة النبوية.
يُذكر ان دومينيك كانت عارضة أزياء ومن ثم دخلت مجال الغناء.
تزوجت عام 2007 من رجل أعمال نمساوي من أصل إيراني وأنجبت منه ابنة تُدعى "ديلارا" ثم انفصلا.
مواضيع ذات صلة
"أخيرًا اتطلقت".. فنانة تُفاجئ الجمهور بحفل طلاقها من زوجها الثاني بأجواء خيالية على متن يخت (فيديو)
Lebanon 24
"أخيرًا اتطلقت".. فنانة تُفاجئ الجمهور بحفل طلاقها من زوجها الثاني بأجواء خيالية على متن يخت (فيديو)
08/09/2025 10:20:38
08/09/2025 10:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي.. فنانة سورية شهيرة تُفاجئ الجميع بخبر اعتزالها الفن (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي.. فنانة سورية شهيرة تُفاجئ الجميع بخبر اعتزالها الفن (فيديو)
08/09/2025 10:20:38
08/09/2025 10:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت نسخة عن نادين نسيب نجيم.. ممثلة لبنانية تُفاجئ الجميع بإطلالتها الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
بدت نسخة عن نادين نسيب نجيم.. ممثلة لبنانية تُفاجئ الجميع بإطلالتها الأخيرة (فيديو)
08/09/2025 10:20:38
08/09/2025 10:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"جربت الموت مرتين".. فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"جربت الموت مرتين".. فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
08/09/2025 10:20:38
08/09/2025 10:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
دومينيك حوراني
حوراني
لبنان
إيران
إيرا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد إطلالتها بالحجاب.. بسمة بوسيل تُثير الجدل برفقة هذا الرجل من يكون؟ (صور)
Lebanon 24
بعد إطلالتها بالحجاب.. بسمة بوسيل تُثير الجدل برفقة هذا الرجل من يكون؟ (صور)
02:50 | 2025-09-08
08/09/2025 02:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان قدير من أشهر أعماله مسلسل "رأفت الهجان" (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان قدير من أشهر أعماله مسلسل "رأفت الهجان" (صورة)
02:26 | 2025-09-08
08/09/2025 02:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء رومانسية.. هكذا احتفلت زين قطامي بعيد ميلاد زوجها سيليو صعب (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء رومانسية.. هكذا احتفلت زين قطامي بعيد ميلاد زوجها سيليو صعب (فيديو)
02:00 | 2025-09-08
08/09/2025 02:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
برسالة مؤثرة لوالده.. محمد فضل شاكر يفاجئ جمهوره
Lebanon 24
برسالة مؤثرة لوالده.. محمد فضل شاكر يفاجئ جمهوره
23:00 | 2025-09-07
07/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد بلاغ أسرة محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي؟
Lebanon 24
ما جديد بلاغ أسرة محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي؟
16:00 | 2025-09-07
07/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
Lebanon 24
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
09:30 | 2025-09-07
07/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
16:06 | 2025-09-07
07/09/2025 04:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
14:50 | 2025-09-07
07/09/2025 02:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
14:00 | 2025-09-07
07/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:50 | 2025-09-08
بعد إطلالتها بالحجاب.. بسمة بوسيل تُثير الجدل برفقة هذا الرجل من يكون؟ (صور)
02:26 | 2025-09-08
خبر حزين.. وفاة فنان قدير من أشهر أعماله مسلسل "رأفت الهجان" (صورة)
02:00 | 2025-09-08
بأجواء رومانسية.. هكذا احتفلت زين قطامي بعيد ميلاد زوجها سيليو صعب (فيديو)
23:00 | 2025-09-07
برسالة مؤثرة لوالده.. محمد فضل شاكر يفاجئ جمهوره
16:00 | 2025-09-07
ما جديد بلاغ أسرة محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي؟
14:38 | 2025-09-07
بسبب الحرب في غزة.. "منشور قوي" من أنجلينا جولي
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
08/09/2025 10:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 10:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
08/09/2025 10:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24