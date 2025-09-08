Advertisement

فنون ومشاهير

بعد سخريته من الفنانين المصريين.. أول تعليق من الممثل السوري سلوم حداد

Lebanon 24
08-09-2025 | 14:32
علق الفنان السوري سلوم حداد على الانتقادات الكثيرة، التي وجهت له بعد سخريته من نطق الفنانين المصريين في أعمالهم لـ اللغة العربية، باستثناء كل من الفنان الراحل عبد الله غيث ونور الشريف.
 وقال سلوم حداد في حديث صحفي: "التصريح قديم وبالتأكيد لم أقصد الهجوم أو الاستهزاء ولكن كل ما في الأمر أني قولت أن هناك ناس بتستسهل، وأعتقد أن المصريين تجاوزا هذا الكلام منذ فترة".

وأضاف: أنا بعتذر لكل الناس اللي زعلت مني، ولم أقصد التقليل من المصريين، لأنهم هما الكبار ودول أساتذتي ودائمًا وكانوا قدوة لنا، ولا أمتلك حسابات على السوشيال ميديا وكلها فيك، والدية عن الكرام هي الاعتذار، وبالتأكيد لم أقصد نهائيا هذا الكلام لأن الفنانين المصريين هما رواد الفن، وهما اللي علمونا ودرسوا لنا، سواء في المسرح أو التلفزيون، ولا يجوز لأحد أن ينتقدهم.

واستكمل قائلًا: "شاهدت مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبد العزيز والذي عرض في رمضان 2024، ورغم أنه قدم بالعامية إلا أن المخرج بيتر ميمي استطاع أن يصل به لكل الوطن العربي".
وسبق، وسخر الفنان السوري سلوم حداد طريقة نطق الفنانين المصريين للغة العربية، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل نور الشريف والراحل عبد الله غيث هما فقط من كانا يجيدان نطق اللغة

