بعد سخريته من الفنانين المصريين.. أول تعليق من الممثل السوري سلوم حداد

وقال سلوم حداد في حديث صحفي: "التصريح قديم وبالتأكيد لم أقصد الهجوم أو الاستهزاء ولكن كل ما في الأمر أني قولت أن هناك ناس بتستسهل، وأعتقد أن المصريين تجاوزا هذا الكلام ".وأضاف: أنا بعتذر لكل الناس اللي زعلت مني، ولم أقصد التقليل من المصريين، لأنهم هما الكبار ودول أساتذتي ودائمًا وكانوا قدوة لنا، ولا أمتلك حسابات على وكلها فيك، والدية عن الكرام هي الاعتذار، وبالتأكيد لم أقصد نهائيا هذا الكلام لأن الفنانين المصريين هما رواد الفن، وهما اللي علمونا ودرسوا لنا، سواء في المسرح أو التلفزيون، ولا يجوز لأحد أن ينتقدهم.واستكمل قائلًا: "شاهدت مسلسل الحشاشين، بطولة والذي عرض في 2024، ورغم أنه قدم بالعامية إلا أن المخرج استطاع أن يصل به لكل الوطن العربي".