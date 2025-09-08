عملية لفنانة مصرية استمرت 6 ساعات بعد نزيف خطير.. وهذه حالتها (صورة)

Advertisement

وقال حسين في تصريحات تليفزيونية إن الفنانة الشابة كانت تعاني من آلام متواصلة في البطن منذ أربعة أيام، قبل أن تكشف الفحوص والأشعة عن وجود نزيف داخلي استدعى التدخل الجراحي الفوري.وأوضح أن العملية أُجريت بالمنظار الطبي، وبالتعاون مع فريق الجراحة العامة برئاسة الدكتور ، حيث تبين وجود نزيف ممتد حتى أسفل الكبد نتيجة انفجار في الأوعية الدموية بالحوض، وقد تمت السيطرة عليه بالكامل.وأكد الطبيب أن حالة رنا مستقرة حالياً وتخضع للملاحظة الدقيقة داخل المستشفى لمدة 48 ساعة، وبعدها قد يُسمح لها بالخروج إذا سارت الأمور بشكل طبيعي. كما طمأن أسرتها ومحبيها بشأن مستقبلها الصحي قائلاً: "الحمد لله، لن يكون هناك أي تأثير على قدرتها على الحمل والإنجاب".وختم حسين بتوجيه الشكر للفريق الطبي الذي شارك في العملية، مؤكداً أن التدخل السريع والدقيق كان سبباً في إنقاذ الفنانة من مضاعفات خطيرة.