فنون ومشاهير

عملية لفنانة مصرية استمرت 6 ساعات بعد نزيف خطير.. وهذه حالتها (صورة)

Lebanon 24
08-09-2025 | 15:16
أعلن الدكتور سامح حسين، أستاذ أمراض النساء والتوليد والمسؤول عن الحالة الصحية للفنانة رنا رئيس، نجاح فريق طبي في إجراء عملية جراحية دقيقة استغرقت نحو 6 ساعات، لإنقاذ حياتها بعد تعرضها لنزيف داخلي حاد في منطقة الحوض.
وقال حسين في تصريحات تليفزيونية إن الفنانة الشابة كانت تعاني من آلام متواصلة في البطن منذ أربعة أيام، قبل أن تكشف الفحوص والأشعة عن وجود نزيف داخلي استدعى التدخل الجراحي الفوري.
أول ظهور لرنا رئيس بعد أزمتها الصحية

وأوضح أن العملية أُجريت بالمنظار الطبي، وبالتعاون مع فريق الجراحة العامة برئاسة الدكتور كريم جمال، حيث تبين وجود نزيف ممتد حتى أسفل الكبد نتيجة انفجار في الأوعية الدموية بالحوض، وقد تمت السيطرة عليه بالكامل.

وأكد الطبيب أن حالة رنا مستقرة حالياً وتخضع للملاحظة الدقيقة داخل المستشفى لمدة 48 ساعة، وبعدها قد يُسمح لها بالخروج إذا سارت الأمور بشكل طبيعي. كما طمأن أسرتها ومحبيها بشأن مستقبلها الصحي قائلاً: "الحمد لله، لن يكون هناك أي تأثير على قدرتها على الحمل والإنجاب".

وختم حسين بتوجيه الشكر للفريق الطبي الذي شارك في العملية، مؤكداً أن التدخل السريع والدقيق كان سبباً في إنقاذ الفنانة من مضاعفات خطيرة.
أول ظهور لرنا رئيس بعد أزمتها الصحية
