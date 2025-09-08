بعد نجاحه في بيروت.. حفل كبير لعمرو دياب في دولة خليجية

Advertisement

الحفل سيقدّم خلاله "الهضبة" باقة من أبرز أغنيات ألبومه الجديد "ابتدينا"، إلى جانب مجموعة من أعماله الخالدة التي ما زالت تحظى بانتشار واسع بين مختلف الأجيال.دياب روّج للحفل عبر حساباته الرسمية بمقطع فيديو من حفلاته الأخيرة على "إنستغرام"، معلّقًا: "استعدوا لحفل الأسطوري في كوكاكولا أرينا، دبي".ويأتي هذا الموعد الفني الكبير بعد النجاح اللافت الذي حققه الفنان في مؤخرًا، حيث قدّم عرضًا استمر لساعتين متواصلة من الغناء والتفاعل مع الجمهور.