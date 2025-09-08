بعد نجاحه في بيروت.. حفل كبير لعمرو دياب في دولة خليجية

26
08-09-2025
23:00
يستعد النجم
المصري عمرو
دياب
لإحياء حفل غنائي ضخم على مسرح كوكاكولا أرينا في مدينة دبي يوم 1 تشرين الثاني المقبل، وسط ترقب جماهيري لحضور واحد من أبرز عروض الموسم.
الحفل سيقدّم خلاله "الهضبة" باقة من أبرز أغنيات ألبومه الجديد "ابتدينا"، إلى جانب مجموعة من أعماله الخالدة التي ما زالت تحظى بانتشار واسع بين مختلف الأجيال.
دياب روّج للحفل عبر حساباته الرسمية بمقطع فيديو من حفلاته الأخيرة على "إنستغرام"، معلّقًا: "استعدوا لحفل
عمرو دياب
الأسطوري في كوكاكولا أرينا، دبي".
ويأتي هذا الموعد الفني الكبير بعد النجاح اللافت الذي حققه الفنان في
بيروت
مؤخرًا، حيث قدّم عرضًا استمر لساعتين متواصلة من الغناء والتفاعل مع الجمهور.
