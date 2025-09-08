26
"قصتي ونبضي".. هكذا عايد وسام بريدي ابنته في عيد ميلادها (صورة)
Lebanon 24
08-09-2025
|
16:16
A-
A+
نشر الإعلامي ومقدم البرامج اللبناني
وسام بريدي
رسالة لابنته في عيد ميلادها، عبر حسابه على
انستغرام
.
وشارك بريدي مع متابعينه صورة تجمعه مع ابنته أرفقها بالرسالة التالية:" بنتي… شو حلوة هالكلمة. كلمة بتفتح جوّا قلبي دنيي ما إلها آخر. إنتِ مش بس بنتي إنتِ قصتي، ونبضي، وأكبر هدية عطاني ياها ربّي.
يمكن اليوم بعدِك صغيرة وما بتفهمي كل معنى هالكلمات… بس رح تكبري، رح ترجعي تقريها وتعرفي إنو في حدا بالدنيي كل يوم بيصلي ليشوفك سعيدة، كل يوم بعيش لحتى يشوفك بخير".
أضاف:" أنا رح كون السند اللي بيرفعك وقت تتعبي، الحضن اللي بيرجعلك الأمان وقت الدني بتصعّب، والصوت اللي بيذكرك قدّيش إنتِ قوية وقدّيش إنتِ غالية، ناجحة ، فريدة وحلوة بقلبك وروحك.
رح كون رفيقك اللي بيسمعك بلا حكم وبلا شروط. حبّي لإلك ما إلو قياس… بيكبر معك ومع خطواتك. ورح يجي نهار يمكن تصيري أمّ وتفهمي وقتها شو يعني كلمة “يا بنتي”، وكيف هالكلمة بتغيّر الإنسان وبتخلي قلبه يعيش برّات حدودو".
وقال:" اليوم بعيد ميلادك، بوعدك إنو ضلّ دايمًا البيي اللي بيحبك بلا شروط، البيي اللي بيوقف حدّك بكل لحظة، والبيي اللي كل ما بينادى بإسمك بيرجع بيحس إنو الحياة إلها معنى تاني".
ختم:" كل سنة وإنتِ الحلم الأجمل بحياتي يا احلا بلوشي".
