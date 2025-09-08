Advertisement

فنون ومشاهير

بعد زواج دام 10 سنوات.. فنان يعلن طلاقه من زوجته الممثلة (صورة)

Lebanon 24
08-09-2025 | 16:46
أعلن الفنان عمر خورشيد طلاقه من الفنانة ياسمين الجيلاني، أم ابنته، مشيرًا إلى إن الطلاق تم بالود والتراضي بين الطرفين. 
وقال عمر خورشيد، عبر حسابه على فيسبوك: تم الطلاق بيني وبين ياسمين الجيلاني أم بنتي بالود والتراضي، وكما وجب الإعلان في الزواج، فيجب أيضا الإعلان في الطلاق. 
انفصال عمر خورشيد و ياسمين الجيلانى
انفصال عمر خورشيد عن الفنانة ياسمين الجيلانى بعد زواج 10 سنوات

