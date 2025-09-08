Advertisement

فنون ومشاهير

بعد سخرية سلوم حداد من الممثلين المصريين.. أول تعليق من نقيب الفنانين السوريين

Lebanon 24
08-09-2025 | 16:51
A-
A+
Doc-P-1414346-638929724164793675.png
Doc-P-1414346-638929724164793675.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علّق مازن الناطور، نقيب الفنانين السوريين، على الجدل الذي أثاره الفنان السوري سلوم حداد بعد تصريحاته حول طريقة نطق الفنانين المصريين للغة العربية.
Advertisement

وقال الناطور في تصريحات: "لست في موقع الدفاع عن سلوم حداد ولا التبرير، لكن يمكن هذا رأيه، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. ومينفعش شخص بحد ذاته يقيم التجربة المصرية الفنية اللي اتربينا عليها لأنها بتبهرنا."

وأضاف: "مصر أم الدنيا لأنها ولّادة، وبتدهشنا دايمًا بأجيال من الفنانين العريقين اللي بيهتموا برسالتهم وقيمة الفن. ومش ممكن تسيء أي حركة هزار للفن المصري. كل التقدير لمصر والفن المصري."

وكان مقطع فيديو لسلوم حداد قد أثار جدلًا واسعًا على منصة ""أكس"، حيث قال إن "الممثلين المصريين عندهم مشكلة في إجادة اللغة العربية، وقليل منهم كانوا يتقنونها مثل الراحل نور الشريف وعبد الله غيث".
مواضيع ذات صلة
بعد سخريته من الفنانين المصريين.. أول تعليق من الممثل السوري سلوم حداد
lebanon 24
09/09/2025 00:40:30 Lebanon 24 Lebanon 24
أوّل تعليق لوزير العمل بعد خروجه من جلسة مجلس الوزراء: لن نعود اليوم
lebanon 24
09/09/2025 00:40:30 Lebanon 24 Lebanon 24
أوّل تعليق من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
lebanon 24
09/09/2025 00:40:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: فرنسا تستدعي السفيرة الإيطالية لديها بسبب سخرية نائب رئيسة الوزراء الإيطالية من ماكرون بشأن مواقفه من أوكرانيا
lebanon 24
09/09/2025 00:40:30 Lebanon 24 Lebanon 24

اللغة العربية

مازن الناطور

عبد الله غيث

نور الشريف

أم الدنيا

سلوم حداد

عبد الله

المصرية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:46 | 2025-09-08
16:16 | 2025-09-08
15:48 | 2025-09-08
15:16 | 2025-09-08
14:32 | 2025-09-08
13:30 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24