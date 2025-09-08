26
بعد سخرية سلوم حداد من الممثلين المصريين.. أول تعليق من نقيب الفنانين السوريين
Lebanon 24
08-09-2025
|
16:51
A-
A+
علّق
مازن الناطور
، نقيب الفنانين السوريين، على الجدل الذي أثاره الفنان السوري
سلوم حداد
بعد تصريحاته حول طريقة نطق الفنانين المصريين للغة العربية.
وقال الناطور في تصريحات: "لست في موقع الدفاع عن سلوم حداد ولا التبرير، لكن يمكن هذا رأيه، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. ومينفعش شخص بحد ذاته يقيم التجربة
المصرية
الفنية اللي اتربينا عليها لأنها بتبهرنا."
وأضاف: "مصر
أم الدنيا
لأنها ولّادة، وبتدهشنا دايمًا بأجيال من الفنانين العريقين اللي بيهتموا برسالتهم وقيمة الفن. ومش ممكن تسيء أي حركة هزار للفن المصري. كل التقدير لمصر والفن المصري."
وكان مقطع فيديو لسلوم حداد قد أثار جدلًا واسعًا على منصة ""أكس"، حيث قال إن "الممثلين المصريين عندهم مشكلة في إجادة
اللغة العربية
، وقليل منهم كانوا يتقنونها مثل الراحل
نور الشريف
وعبد الله غيث".
