بعد سخرية سلوم حداد من الممثلين المصريين.. أول تعليق من نقيب الفنانين السوريين

وقال الناطور في تصريحات: "لست في موقع الدفاع عن سلوم حداد ولا التبرير، لكن يمكن هذا رأيه، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. ومينفعش شخص بحد ذاته يقيم التجربة الفنية اللي اتربينا عليها لأنها بتبهرنا."وأضاف: "مصر لأنها ولّادة، وبتدهشنا دايمًا بأجيال من الفنانين العريقين اللي بيهتموا برسالتهم وقيمة الفن. ومش ممكن تسيء أي حركة هزار للفن المصري. كل التقدير لمصر والفن المصري."وكان مقطع فيديو لسلوم حداد قد أثار جدلًا واسعًا على منصة ""أكس"، حيث قال إن "الممثلين المصريين عندهم مشكلة في إجادة ، وقليل منهم كانوا يتقنونها مثل الراحل وعبد الله غيث".