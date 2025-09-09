29
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
أصبحت تشبه فنانة شهيرة.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بتغير ملامحها بسبب كثرة التجميل (صورة)
Lebanon 24
09-09-2025
|
02:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت
زينب فياض
ابنة الفنانة
هيفا وهبي
صورة جديدة عبر حسابها على تطبيق
انستغرام
.
Advertisement
وأطلت زينب بفستان قصير خلال تواجدها حاليا في
لبنان
.
وتعرّضت زينب للكثير من الانتقادات حيث بدت بملامح وجه مختلفة، وقد شبهها كثيرون إلى الفنانة قمر.
وطالب المتابعون زينب بالتوقف عن عمليات التجميل التي لجأت إليها بكثرة في الآونة الأخيرة لأنها غيرت من ملامحها.
وزينب تقيم مع ابنتيها في
الكويت
حيث تملك مركزا للتجميل.
مواضيع ذات صلة
أصبحت تشبه مايا دياب.. نجمة سورية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتغير ملامحها بسبب عمليات التجميل! (فيديو)
Lebanon 24
أصبحت تشبه مايا دياب.. نجمة سورية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتغير ملامحها بسبب عمليات التجميل! (فيديو)
09/09/2025 10:27:45
09/09/2025 10:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة وائل كفوري الكُبرى تُفاجئ الجميع في آخر إطلالة لها.. شاهدوا كيف أصبحت (صورة)
Lebanon 24
ابنة وائل كفوري الكُبرى تُفاجئ الجميع في آخر إطلالة لها.. شاهدوا كيف أصبحت (صورة)
09/09/2025 10:27:45
09/09/2025 10:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
09/09/2025 10:27:45
09/09/2025 10:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أجرت عملية تجميد للبويضات.. فنانة شهيرة تكشف سبب تغيّر ملامحها وزيادة وزنها (فيديو)
Lebanon 24
أجرت عملية تجميد للبويضات.. فنانة شهيرة تكشف سبب تغيّر ملامحها وزيادة وزنها (فيديو)
09/09/2025 10:27:45
09/09/2025 10:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
زينب فياض
هيفا وهبي
انستغرام
جميل ال
الكويت
لبنان
هيفا
فياض
تابع
قد يعجبك أيضاً
مذيعة أخبار الـ MTV تنشر صورة لابنها من داخل المستشفى وتدعو له بالشفاء
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تنشر صورة لابنها من داخل المستشفى وتدعو له بالشفاء
03:14 | 2025-09-09
09/09/2025 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج 10 سنوات.. انفصال ياسمين الجيلاني وعمر خورشيد
Lebanon 24
بعد زواج 10 سنوات.. انفصال ياسمين الجيلاني وعمر خورشيد
02:00 | 2025-09-09
09/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حفل عالمي.. محمد رمضان بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء (فيديو)
Lebanon 24
في حفل عالمي.. محمد رمضان بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء (فيديو)
00:48 | 2025-09-09
09/09/2025 12:48:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تنتقد سلوم حداد: مصر بوابة الفن العربي
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تنتقد سلوم حداد: مصر بوابة الفن العربي
00:30 | 2025-09-09
09/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل شاكر يخرج عن صمته ويشن هجوما عنيفا: "يا تنك هلقد صوتي وجعكن" (فيديو)
Lebanon 24
فضل شاكر يخرج عن صمته ويشن هجوما عنيفا: "يا تنك هلقد صوتي وجعكن" (فيديو)
23:57 | 2025-09-08
08/09/2025 11:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
06:40 | 2025-09-08
08/09/2025 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
15:37 | 2025-09-08
08/09/2025 03:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
15:18 | 2025-09-08
08/09/2025 03:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
05:56 | 2025-09-08
08/09/2025 05:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
05:21 | 2025-09-08
08/09/2025 05:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:14 | 2025-09-09
مذيعة أخبار الـ MTV تنشر صورة لابنها من داخل المستشفى وتدعو له بالشفاء
02:00 | 2025-09-09
بعد زواج 10 سنوات.. انفصال ياسمين الجيلاني وعمر خورشيد
00:48 | 2025-09-09
في حفل عالمي.. محمد رمضان بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء (فيديو)
00:30 | 2025-09-09
سلاف فواخرجي تنتقد سلوم حداد: مصر بوابة الفن العربي
23:57 | 2025-09-08
فضل شاكر يخرج عن صمته ويشن هجوما عنيفا: "يا تنك هلقد صوتي وجعكن" (فيديو)
23:00 | 2025-09-08
بعد نجاحه في بيروت.. حفل كبير لعمرو دياب في دولة خليجية
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
09/09/2025 10:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
09/09/2025 10:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
09/09/2025 10:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24