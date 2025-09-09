Advertisement

فنون ومشاهير

أصبحت تشبه فنانة شهيرة.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بتغير ملامحها بسبب كثرة التجميل (صورة)

Lebanon 24
09-09-2025 | 02:33
نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورة جديدة عبر حسابها على تطبيق انستغرام.
وأطلت زينب بفستان قصير خلال تواجدها حاليا في لبنان.
 
 
 
 
 
 
 
وتعرّضت زينب للكثير من الانتقادات حيث بدت بملامح وجه مختلفة، وقد شبهها كثيرون إلى الفنانة قمر.
وطالب المتابعون زينب بالتوقف عن عمليات التجميل التي لجأت إليها بكثرة في الآونة الأخيرة لأنها غيرت من ملامحها.
وزينب تقيم مع ابنتيها في الكويت حيث تملك مركزا للتجميل. 
 
