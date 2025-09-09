Advertisement

فنون ومشاهير

مذيعة أخبار الـ MTV تنشر صورة لابنها من داخل المستشفى وتدعو له بالشفاء

Lebanon 24
09-09-2025 | 03:14
نشرت مذيعة أخبار الـ mtv نادين كفوري رزق صورة عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وبدا في الصورة ابنها البكر في المستشفى حيث دعت لشفائه سريعا من دون ان تكشف المزيد من التفاصيل عما حصل معه.
 
 
 
وقد تمنى متابعو نادين الشفاء السريع لابنها.

