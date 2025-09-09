30
مذيعة أخبار الـ MTV تنشر صورة لابنها من داخل المستشفى وتدعو له بالشفاء
Lebanon 24
09-09-2025
|
03:14
نشرت مذيعة
أخبار
الـ
mtv
نادين كفوري رزق
صورة عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
وبدا في الصورة ابنها البكر في المستشفى حيث دعت لشفائه سريعا من دون ان تكشف المزيد من التفاصيل عما حصل معه.
وقد تمنى متابعو نادين الشفاء السريع لابنها.
