تدخل اليوم القفص الذهبي.. هذه التحضيرات النهائية لزفاف داليدا خليل (صور)
Lebanon 24
09-09-2025
|
04:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحتفل الممثلة
داليدا خليل
اليوم الثلاثاء 9 أيلول بحفل زفافها من الشاب نيكولا زعتر.
ونشرت داليدا فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على
انستغرام
وثقت من خلالها التحضيرات النهائية ما قبل
يوم واحد
من الزفاف.
وظهرت داليدا في أحد الفيديوهات وهي ترتدي روب الاستحمام مع شقيقتها وتحمل كأس
الشمبانيا
.
يُذكر ان داليدا احتفلت قبل أيام بتوديع العزوبية بحفل جمع العائلة والأصدقاء.
