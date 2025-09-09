29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
24
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
إعتقال ممثل شهير... هذا ما فعله بابنة جاره
Lebanon 24
09-09-2025
|
06:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد موقع "TMZ"، عن إعتقال بطل مسلسل "
breaking bad
" الممثل الأميركي ريموند
كروز
، بعد إتّهامه برشّ إبنة جاره بخرطوم مياه.
Advertisement
وأشارت تقارير، إلى أنّ كروز كان يغسل سيارته، ومن ثمّ طلب من إبنة جاره الابتعاد عنه، لكن الأخيرة لم تتحرّك، فزعمت أنّه رشّها بالمياه. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
إبنة ممثل شهير وإعلامية معروفة جدّاً كانت مصابة بمرض خطير: "كان باقيلها شهرين"
Lebanon 24
إبنة ممثل شهير وإعلامية معروفة جدّاً كانت مصابة بمرض خطير: "كان باقيلها شهرين"
09/09/2025 15:34:37
09/09/2025 15:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قضية مروّعة.. هذا ما فعله بابنه بمشاركة صديقته
Lebanon 24
قضية مروّعة.. هذا ما فعله بابنه بمشاركة صديقته
09/09/2025 15:34:37
09/09/2025 15:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عام 2020... ممثل شهير يكشف ما فعلته جائحة "كورونا" به
Lebanon 24
عام 2020... ممثل شهير يكشف ما فعلته جائحة "كورونا" به
09/09/2025 15:34:37
09/09/2025 15:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة ممثل شهير... من هي الشابة التي غنّى لها فارس كرم خلال حفله؟ (فيديو)
Lebanon 24
إبنة ممثل شهير... من هي الشابة التي غنّى لها فارس كرم خلال حفله؟ (فيديو)
09/09/2025 15:34:37
09/09/2025 15:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
breaking bad
ارم نيوز
خرطوم
كروز
تابع
قد يعجبك أيضاً
تأييد الحكم الصادر بحقّ نجل محمد رمضان
Lebanon 24
تأييد الحكم الصادر بحقّ نجل محمد رمضان
08:15 | 2025-09-09
09/09/2025 08:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تدخل اليوم القفص الذهبي.. هذه التحضيرات النهائية لزفاف داليدا خليل (صور)
Lebanon 24
تدخل اليوم القفص الذهبي.. هذه التحضيرات النهائية لزفاف داليدا خليل (صور)
04:51 | 2025-09-09
09/09/2025 04:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنى عبد العزيز.. هذه تفاصيل صدامها مع عبد الحليم حافظ
Lebanon 24
لبنى عبد العزيز.. هذه تفاصيل صدامها مع عبد الحليم حافظ
04:00 | 2025-09-09
09/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحاته المُثيرة للجدل.. نادين الراسي ترد على فضل شاكر شاهدوا ماذا قالت له (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحاته المُثيرة للجدل.. نادين الراسي ترد على فضل شاكر شاهدوا ماذا قالت له (فيديو)
03:40 | 2025-09-09
09/09/2025 03:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تنشر صورة لابنها من داخل المستشفى وتدعو له بالشفاء
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تنشر صورة لابنها من داخل المستشفى وتدعو له بالشفاء
03:14 | 2025-09-09
09/09/2025 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
15:37 | 2025-09-08
08/09/2025 03:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
15:18 | 2025-09-08
08/09/2025 03:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
Lebanon 24
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
12:31 | 2025-09-08
08/09/2025 12:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب جعجع: العين على ما هو ابعد من الانتخابات النيابية
Lebanon 24
خطاب جعجع: العين على ما هو ابعد من الانتخابات النيابية
11:01 | 2025-09-08
08/09/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا يلطخون أيديهم".. تقرير أميركي يكشف التهديد الذي يشكله "حزب الله" على أميركا
Lebanon 24
"لا يلطخون أيديهم".. تقرير أميركي يكشف التهديد الذي يشكله "حزب الله" على أميركا
10:30 | 2025-09-08
08/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:15 | 2025-09-09
تأييد الحكم الصادر بحقّ نجل محمد رمضان
04:51 | 2025-09-09
تدخل اليوم القفص الذهبي.. هذه التحضيرات النهائية لزفاف داليدا خليل (صور)
04:00 | 2025-09-09
لبنى عبد العزيز.. هذه تفاصيل صدامها مع عبد الحليم حافظ
03:40 | 2025-09-09
بعد تصريحاته المُثيرة للجدل.. نادين الراسي ترد على فضل شاكر شاهدوا ماذا قالت له (فيديو)
03:14 | 2025-09-09
مذيعة أخبار الـ MTV تنشر صورة لابنها من داخل المستشفى وتدعو له بالشفاء
02:33 | 2025-09-09
أصبحت تشبه فنانة شهيرة.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بتغير ملامحها بسبب كثرة التجميل (صورة)
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
09/09/2025 15:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
09/09/2025 15:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
09/09/2025 15:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24