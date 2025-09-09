Advertisement

فنون ومشاهير

إعتقال ممثل شهير... هذا ما فعله بابنة جاره

Lebanon 24
09-09-2025 | 06:23
أفاد موقع "TMZ"، عن إعتقال بطل مسلسل "breaking bad" الممثل الأميركي ريموند كروز، بعد إتّهامه برشّ إبنة جاره بخرطوم مياه.
وأشارت تقارير، إلى أنّ كروز كان يغسل سيارته، ومن ثمّ طلب من إبنة جاره الابتعاد عنه، لكن الأخيرة لم تتحرّك، فزعمت أنّه رشّها بالمياه. (ارم نيوز)
 
 
 
