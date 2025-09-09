29
تأييد الحكم الصادر بحقّ نجل محمد رمضان
Lebanon 24
09-09-2025
|
08:15
A-
A+
رفضت محكمة الطفل في
الجيزة
، الإستئناف المقدّم من محامي نجل الفنان
محمد رمضان
، وأيّدت الحكم الصادر ضدّه بإيداعه
في دار
رعاية، بعد اتّهامه بالتعدي على طفل داخل أحد النوادي في مدينة الشيخ
زايد
.
