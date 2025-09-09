Advertisement

فنون ومشاهير

تأييد الحكم الصادر بحقّ نجل محمد رمضان

Lebanon 24
09-09-2025 | 08:15
رفضت محكمة الطفل في الجيزة، الإستئناف المقدّم من محامي نجل الفنان محمد رمضان، وأيّدت الحكم الصادر ضدّه بإيداعه في دار رعاية، بعد اتّهامه بالتعدي على طفل داخل أحد النوادي في مدينة الشيخ زايد.
