بحزن عميق.. فنانة تنعى خطيبها الشاب (صورة)

أعلنت الفنانة مريم ، وفاة خطيبها الفنان الشاب عمرو ممدوح ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع " ".

وقالت بحزن عميق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله حبيبي وكل شيء في حياتي/ خطيبي عمرو ممدوح ستين".

وكشفت مريم في منشورها عن موعد صلاة الجنازة، إذ ستُقام الأربعاء عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة في الشيخ ، على أن يُوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة في طريق الواحات - السادس من أكتوبر.