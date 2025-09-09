Advertisement

فنون ومشاهير

بحزن عميق.. فنانة تنعى خطيبها الشاب (صورة)

Lebanon 24
09-09-2025 | 13:41
أعلنت الفنانة مريم عامر منيب، وفاة خطيبها الفنان الشاب عمرو ممدوح ستين، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك".
وقالت بحزن عميق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله حبيبي وكل شيء في حياتي/ خطيبي عمرو ممدوح ستين".
 
بكلمات مؤثرة.. مريم عامر منيب تبكي خطيبها عمرو ستين
 
وكشفت مريم في منشورها عن موعد صلاة الجنازة، إذ ستُقام الأربعاء عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، على أن يُوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة في طريق الواحات - السادس من أكتوبر.
 
 
