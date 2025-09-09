27
فنون ومشاهير
بحزن عميق.. فنانة تنعى خطيبها الشاب (صورة)
Lebanon 24
09-09-2025
|
13:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الفنانة مريم
عامر منيب
، وفاة خطيبها الفنان الشاب عمرو ممدوح
ستين
، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "
فيسبوك
".
وقالت بحزن عميق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله حبيبي وكل شيء في حياتي/ خطيبي عمرو ممدوح ستين".
وكشفت مريم في منشورها عن موعد صلاة الجنازة، إذ ستُقام الأربعاء عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة في الشيخ
زايد
، على أن يُوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة في طريق الواحات - السادس من أكتوبر.
شروط عديدة لحضور حفل أحلام في السعودية.. ما هي؟
Lebanon 24
شروط عديدة لحضور حفل أحلام في السعودية.. ما هي؟
15:32 | 2025-09-09
09/09/2025 03:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل فضل شاكر برسالة قوية إلى راغب علامة: تصالح مع نفسك (فيديو)
Lebanon 24
نجل فضل شاكر برسالة قوية إلى راغب علامة: تصالح مع نفسك (فيديو)
14:19 | 2025-09-09
09/09/2025 02:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
داليدا خليل تزوّجت... شاهدوا أولى صورها بفستان الزفاف
Lebanon 24
داليدا خليل تزوّجت... شاهدوا أولى صورها بفستان الزفاف
10:13 | 2025-09-09
09/09/2025 10:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تأييد الحكم الصادر بحقّ نجل محمد رمضان
Lebanon 24
تأييد الحكم الصادر بحقّ نجل محمد رمضان
08:15 | 2025-09-09
09/09/2025 08:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتقال ممثل شهير... هذا ما فعله بابنة جاره
Lebanon 24
إعتقال ممثل شهير... هذا ما فعله بابنة جاره
06:23 | 2025-09-09
09/09/2025 06:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
