فنون ومشاهير

تطوّر مُفاجئ في قضية ابن الفنان محمد رمضان.. والأخير في حالة صدمة!

Lebanon 24
10-09-2025 | 01:45
رفضت هيئة المحكمة الاستئناف المقدم من دفاع ابن الفنان المصري محمد رمضان، وأيّدت الحكم الصادر ضده بإيداعه داخل إحدى دور الرعاية وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي على طفل داخل نادي نيو جيزة، ما شكّل صدمة لأسرة الفنان.
وقال الدكتور عبد الله محمد، المحامي، لـ"إرم نيوز"، إن دفاع نجل رمضان يحق له الاعتراض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، من خلال عمل "المعارضة الاستئنافية"، ثم تحدد المحكمة بعد ذلك جلسة جديدة لمحاكمة الطفل مرة أخرى.

وأضاف أن هذه الجلسة تستوجب حضور نجل محمد رمضان، لأنها المرحلة النهائية له داخل أروقة المحاكم، وفي حال تغيبه عنها، يصبح الحكم الصادر بحقه نهائيًا وواجب النفاذ، ما يعني إيداعه داخل دار رعاية.
 
من جانبه، تجاهل رمضان القرار ووجه عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" رسالة شكر وامتنان عميقة لجمهوره، عبّر خلالها عن تقديره الكبير للمحبة والدعم اللذين حصدهما منهم على مدار سنوات مشواره الفني.

وكتب رمضان قائلاً: "لو في كلمة أكبر من حبايبي كنت كتبتها.. لأن كل موقف صعب اتعرضت له ومطبات اتحطت في طريقي، عديتها بفضل ربنا ثم دعمكم ووقفتكم في ظهري".

وأضاف رمضان: "بقولكم ده علشان البوست اللي جاي وصلت له بسبب محبتكم وإخلاصكم.. هدفي هو وصول صوتنا ولغتنا وشخصيتنا مش بس لأمريكا.. للعالم كله، استعدوا علشان نعرّف العالم بقوتنا وحجمنا.. ثقة في الله.. أكبر نجاح".
 
وكان الطفل علي، نجل الفنان محمد رمضان، قد تغيب عن جلسة أمس الثلاثاء لتقرر المحكمة رفض الاستئناف المقدم من جانبه، وتأييد الحكم الصادر ضده بإيداعه داخل إحدى دور الرعاية، على خلفية اتهامه بالتعدي على طفل داخل نادي نيو جيزة.

يُذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت حكمها السابق غيابيًا بإيداع المتهم داخل دار رعاية، قبل أن يتقدّم دفاعه باستئناف على الحكم، لتعود المحكمة وتؤيد القرار.

وجاء قرار المحكمة رغم إقرار أسرة الطفل المعتدى عليه بإتمام التصالح خلال الجلسة السابقة، التي شهدت حضور الفنان محمد رمضان برفقة نجله.


Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24