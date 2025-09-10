هي قنصل لبنان في سويسرا.. تعرّفوا إلى إشبينة الممثلة داليدا خليل (صور)



ولفتت إشبينة داليدا الأنظار حيث ارتدت فستانا زهريا لامعاً . احتفلت الممثلة أمس الثلاثاء بزفافها على الشاب نيكولا زعتر بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء وزملاء في الوسط الفني.ولفتت إشبينة داليدا الأنظار حيث ارتدت فستانا زهريا لامعاً .

يُذكر ان ساندي هي السكرتير الأول لدى في ، متزوجة وهي ام لولد.