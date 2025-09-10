Advertisement

فنون ومشاهير

هي قنصل لبنان في سويسرا.. تعرّفوا إلى إشبينة الممثلة داليدا خليل (صور)

Lebanon 24
10-09-2025 | 04:07
A-
A+
Doc-P-1415043-638930994127366015.jpg
Doc-P-1415043-638930994127366015.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفلت الممثلة داليدا خليل أمس الثلاثاء بزفافها على الشاب نيكولا زعتر بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء وزملاء في الوسط الفني. 
Advertisement

ولفتت إشبينة داليدا ساندي خليل الأنظار حيث ارتدت فستانا زهريا لامعاً .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يُذكر ان ساندي هي السكرتير الأول لدى سفارة لبنان في سويسرا، متزوجة وهي ام لولد. 
 
مواضيع ذات صلة
داليدا خليل تزوّجت... شاهدوا أولى صورها بفستان الزفاف
lebanon 24
10/09/2025 13:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رانيا عيسى تشارك داليدا خليل فرحة وداع العزوبية (صورة)
lebanon 24
10/09/2025 13:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24
زفافها اقترب... بالفيديو داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبيّة
lebanon 24
10/09/2025 13:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تدخل اليوم القفص الذهبي.. هذه التحضيرات النهائية لزفاف داليدا خليل (صور)
lebanon 24
10/09/2025 13:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24

سفارة لبنان

داليدا خليل

ساندي خليل

اندي خليل

سويسرا

كولا

تانا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:54 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:34 | 2025-09-10
04:54 | 2025-09-10
03:26 | 2025-09-10
02:51 | 2025-09-10
01:45 | 2025-09-10
00:01 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24