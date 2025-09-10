يعود لسنوات... ما سبب الخلاف بين راغب علامة وفضل شاكر؟

Advertisement

عاد في الأيّام الأخيرة الخلاف بين الفنانين وفضل شاكر، الذي بدأ عام 2016، عندما اتّهم علامة شاكر بأنه هدد شقيقه ومدير أعماله بالقتل، وأن الخلاف بينهما يعود لأسباب طائفية وتكفيرية.فخرج حينها محمد نجل عن صمته، ونفى الأسباب الطائفية، وأوضح أنّ سبب الخلاف الحقيقي هو إساءة علامة لجدته المتوفية.وكشف أنّ آنذاك تدخّل لإنهاء الخلاف بين الطرفين.وفي تشرين الأول 2021، عاد الخلاف بعد تصريحات محمد، حيث رفض وصف راغب علامة بـ"السوبر ستار"، وأكّد أنّ "والده تعرض لظلم كبير وأن تصريحات راغب الأخيرة ليست دقيقة".وحاليّاً، رفض علامة التعليق على تصريحات ، بعدما قال الأخير إنّ والده لم يرفض أي محاولة للصلح مع راغب.