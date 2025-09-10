27
فنون ومشاهير
يعود لسنوات... ما سبب الخلاف بين راغب علامة وفضل شاكر؟
Lebanon 24
10-09-2025
|
07:40
عاد في الأيّام الأخيرة الخلاف بين الفنانين
راغب علامة
وفضل شاكر، الذي بدأ عام 2016، عندما اتّهم علامة شاكر بأنه هدد شقيقه ومدير أعماله بالقتل، وأن الخلاف بينهما يعود لأسباب طائفية وتكفيرية.
فخرج حينها محمد نجل
فضل شاكر
عن صمته، ونفى الأسباب الطائفية، وأوضح أنّ سبب الخلاف الحقيقي هو إساءة
راغب
علامة لجدته المتوفية.
وكشف أنّ
قائد الجيش
آنذاك تدخّل لإنهاء الخلاف بين الطرفين.
وفي تشرين الأول 2021، عاد الخلاف بعد تصريحات محمد، حيث رفض وصف راغب علامة بـ"السوبر ستار"، وأكّد أنّ "والده تعرض لظلم كبير وأن تصريحات راغب الأخيرة ليست دقيقة".
وحاليّاً، رفض علامة التعليق على تصريحات
محمد شاكر
، بعدما قال الأخير إنّ والده لم يرفض أي محاولة للصلح مع راغب.
واستنكر محمد الفيديو الأخير لراغب الذي قال فيه: "أنا لا أقتل ولا أمسك سلاحاً"، وسأل: "متى قتل والدي؟ والدي حمل السلاح عندما لم نجد من يحمينا، لكن لا قتل ولا سرق". (الامارات 24)
