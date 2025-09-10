Advertisement

فنون ومشاهير

يعود لسنوات... ما سبب الخلاف بين راغب علامة وفضل شاكر؟

Lebanon 24
10-09-2025 | 07:40
A-
A+
Doc-P-1415150-638931125516866613.jpg
Doc-P-1415150-638931125516866613.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عاد في الأيّام الأخيرة الخلاف بين الفنانين راغب علامة وفضل شاكر، الذي بدأ عام 2016، عندما اتّهم علامة شاكر بأنه هدد شقيقه ومدير أعماله بالقتل، وأن الخلاف بينهما يعود لأسباب طائفية وتكفيرية.
Advertisement

فخرج حينها محمد نجل فضل شاكر عن صمته، ونفى الأسباب الطائفية، وأوضح أنّ سبب الخلاف الحقيقي هو إساءة راغب علامة لجدته المتوفية.

وكشف أنّ قائد الجيش آنذاك تدخّل لإنهاء الخلاف بين الطرفين.

وفي تشرين الأول 2021، عاد الخلاف بعد تصريحات محمد، حيث رفض وصف راغب علامة بـ"السوبر ستار"، وأكّد أنّ "والده تعرض لظلم كبير وأن تصريحات راغب الأخيرة ليست دقيقة".

وحاليّاً، رفض علامة التعليق على تصريحات محمد شاكر، بعدما قال الأخير إنّ والده لم يرفض أي محاولة للصلح مع راغب.
 
واستنكر محمد الفيديو الأخير لراغب الذي قال فيه: "أنا لا أقتل ولا أمسك سلاحاً"، وسأل: "متى قتل والدي؟ والدي حمل السلاح عندما لم نجد من يحمينا، لكن لا قتل ولا سرق". (الامارات 24)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
نجل فضل شاكر برسالة قوية إلى راغب علامة: تصالح مع نفسك (فيديو)
lebanon 24
10/09/2025 22:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني شاكر يهاجم انتقادات راغب علامة.. وهذا ما قاله عن فضل شاكر
lebanon 24
10/09/2025 22:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
راغب علامة بتصريح جديد: أنا ما بحمل سلاح (فيديو)
lebanon 24
10/09/2025 22:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة هروب إبنة وائل جسار وزواجها من نجل راغب علامة؟
lebanon 24
10/09/2025 22:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24

راغب علامة

قائد الجيش

سوبر ستار

محمد شاكر

الامارات

فضل شاكر

الطائف

محمد ش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:19 | 2025-09-10
14:00 | 2025-09-10
12:23 | 2025-09-10
10:13 | 2025-09-10
10:04 | 2025-09-10
08:27 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24