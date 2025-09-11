لحقت به بعد عام واحد على رحيله.. وفاة أرملة فنان شهير بعد تدهور مُفاجئ في صحتها (صورة)



Advertisement

ونعت في مصر الفقيدة، معربة عن خالص تعازيها لأسرتها ومحبيها. بعد عام واحد على رحيله، توفيت أمس الأربعاء أرملة الفنان المصري الراحل "سوزان".ونعت في مصر الفقيدة، معربة عن خالص تعازيها لأسرتها ومحبيها.

وأفادت مصادر مقرّبة من العائلة أن زوجة الراحل نُقلت إلى المستشفى قبل أيام، إثر تدهور مفاجئ في حالتها الصحية، ودخلت في غيبوبة تامة، وتم وضعها تحت أجهزة التنفس الاصطناعي داخل غرفة العناية المركزة، إلا أن محاولات إنعاشها باءت بالفشل، وفارقت الحياة أمس الأربعاء.



ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على جثمانها اليوم الخميس عقب صلاة الظهر، على أن تُوارى الثرى في مقابر الأسرة، ليُسدل الستار عن قصة رأى البعض أنها حملت نوعًا من الوفاء، برحيل رفيقة درب الفنان الراحل تامر ضيائي، التي لحقت به بعد عام واحد، وسط حزن خيّم على الوسط الفني المصري. (إرم نيوز)