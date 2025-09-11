28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
لحقت به بعد عام واحد على رحيله.. وفاة أرملة فنان شهير بعد تدهور مُفاجئ في صحتها (صورة)
Lebanon 24
11-09-2025
|
01:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد عام واحد على رحيله، توفيت أمس الأربعاء أرملة الفنان المصري الراحل
تامر ضيائي
"سوزان".
Advertisement
ونعت
نقابة المهن التمثيلية
في مصر الفقيدة، معربة عن خالص تعازيها لأسرتها ومحبيها.
وأفادت مصادر مقرّبة من العائلة أن زوجة الراحل نُقلت إلى المستشفى قبل أيام، إثر تدهور مفاجئ في حالتها الصحية، ودخلت في غيبوبة تامة، وتم وضعها تحت أجهزة التنفس الاصطناعي داخل غرفة العناية المركزة، إلا أن محاولات إنعاشها باءت بالفشل، وفارقت الحياة أمس الأربعاء.
ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على جثمانها اليوم الخميس عقب صلاة الظهر، على أن تُوارى الثرى في مقابر الأسرة، ليُسدل الستار عن قصة رأى البعض أنها حملت نوعًا من الوفاء، برحيل رفيقة درب الفنان الراحل تامر ضيائي، التي لحقت به بعد عام واحد، وسط حزن خيّم على الوسط الفني المصري. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
بعد صراع طويل مع السرطان.. وفاة فنان تركيّ شهير عن 53 عاماً وهذا ما طلبه قبل رحيله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع السرطان.. وفاة فنان تركيّ شهير عن 53 عاماً وهذا ما طلبه قبل رحيله
11/09/2025 10:30:33
11/09/2025 10:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة مخرج شهير بشكل مفاجئ و"صدمة" في الوسط الفني لرحيله (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة مخرج شهير بشكل مفاجئ و"صدمة" في الوسط الفني لرحيله (صورة)
11/09/2025 10:30:33
11/09/2025 10:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يبكي ويستغيث مباشرة على الهواء: أرملة إبني تمنعني من رؤية حفيدي
Lebanon 24
فنان شهير يبكي ويستغيث مباشرة على الهواء: أرملة إبني تمنعني من رؤية حفيدي
11/09/2025 10:30:33
11/09/2025 10:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يكن يُعاني من أي مرض.. وفاة فنان شهير بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
لم يكن يُعاني من أي مرض.. وفاة فنان شهير بشكل مُفاجئ (صورة)
11/09/2025 10:30:33
11/09/2025 10:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المهن التمثيلية
تامر ضيائي
الفقي
الست
مصري
تابع
قد يعجبك أيضاً
مدير أعمالها السابق قدم شكوى ضدها.. دعوى قضائية لهيفا وهبي في مصر وجلسة تُعقد اليوم
Lebanon 24
مدير أعمالها السابق قدم شكوى ضدها.. دعوى قضائية لهيفا وهبي في مصر وجلسة تُعقد اليوم
03:14 | 2025-09-11
11/09/2025 03:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. ممثل شهير يسرق مبلغاً كبيراً من المال ويهرب إلى اندونيسيا! (صورة)
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. ممثل شهير يسرق مبلغاً كبيراً من المال ويهرب إلى اندونيسيا! (صورة)
02:20 | 2025-09-11
11/09/2025 02:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا غايب يا حاضر بِقُوَّة".. إعلامي شهير يلتقي فضل شاكر في عين الحلوة تحت "الزينكو" (صورة)
Lebanon 24
"يا غايب يا حاضر بِقُوَّة".. إعلامي شهير يلتقي فضل شاكر في عين الحلوة تحت "الزينكو" (صورة)
00:21 | 2025-09-11
11/09/2025 12:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية معروفة تهاجم أمل حجازي: "اخلعي الحجاب وأنتِ ساكتة"
Lebanon 24
اعلامية معروفة تهاجم أمل حجازي: "اخلعي الحجاب وأنتِ ساكتة"
16:11 | 2025-09-10
10/09/2025 04:11:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
Lebanon 24
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
15:19 | 2025-09-10
10/09/2025 03:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
Lebanon 24
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
15:19 | 2025-09-10
10/09/2025 03:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
12:49 | 2025-09-10
10/09/2025 12:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
08:00 | 2025-09-10
10/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
09:01 | 2025-09-10
10/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه طبيعة الصوت القويّ الذي سُمِعَ في الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
هذه طبيعة الصوت القويّ الذي سُمِعَ في الضاحية الجنوبيّة
06:09 | 2025-09-10
10/09/2025 06:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:14 | 2025-09-11
مدير أعمالها السابق قدم شكوى ضدها.. دعوى قضائية لهيفا وهبي في مصر وجلسة تُعقد اليوم
02:20 | 2025-09-11
فضيحة مدوية.. ممثل شهير يسرق مبلغاً كبيراً من المال ويهرب إلى اندونيسيا! (صورة)
00:21 | 2025-09-11
"يا غايب يا حاضر بِقُوَّة".. إعلامي شهير يلتقي فضل شاكر في عين الحلوة تحت "الزينكو" (صورة)
16:11 | 2025-09-10
اعلامية معروفة تهاجم أمل حجازي: "اخلعي الحجاب وأنتِ ساكتة"
15:19 | 2025-09-10
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
14:00 | 2025-09-10
"وحدن".. أغنية فيروز بريمكس كندي
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
11/09/2025 10:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
11/09/2025 10:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
11/09/2025 10:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24