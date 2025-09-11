Advertisement

فنون ومشاهير

لحقت به بعد عام واحد على رحيله.. وفاة أرملة فنان شهير بعد تدهور مُفاجئ في صحتها (صورة)

Lebanon 24
11-09-2025 | 01:52
بعد عام واحد على رحيله، توفيت أمس الأربعاء أرملة الفنان المصري الراحل تامر ضيائي "سوزان". 
ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفقيدة، معربة عن خالص تعازيها لأسرتها ومحبيها.
 
 
 
 
 
وأفادت مصادر مقرّبة من العائلة أن زوجة الراحل نُقلت إلى المستشفى قبل أيام، إثر تدهور مفاجئ في حالتها الصحية، ودخلت في غيبوبة تامة، وتم وضعها تحت أجهزة التنفس الاصطناعي داخل غرفة العناية المركزة، إلا أن محاولات إنعاشها باءت بالفشل، وفارقت الحياة أمس الأربعاء.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على جثمانها اليوم الخميس عقب صلاة الظهر، على أن تُوارى الثرى في مقابر الأسرة، ليُسدل الستار عن قصة رأى البعض أنها حملت نوعًا من الوفاء، برحيل رفيقة درب الفنان الراحل تامر ضيائي، التي لحقت به بعد عام واحد، وسط حزن خيّم على الوسط الفني المصري. (إرم نيوز)

نقابة المهن التمثيلية

تامر ضيائي

الفقي

الست

مصري

