Advertisement

فنون ومشاهير

مدير أعمالها السابق قدم شكوى ضدها.. دعوى قضائية لهيفا وهبي في مصر وجلسة تُعقد اليوم

Lebanon 24
11-09-2025 | 03:14
A-
A+
Doc-P-1415478-638931829874144317.jpeg
Doc-P-1415478-638931829874144317.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لجأ مدير أعمال السابق للفنانة هيفا وهبي إلى نقابة المهن الموسيقية في مصر لتقديم شكوى ضدها بعد خلاف أدى إلى استدعائها ولكنها لم تحضر.
Advertisement

وتُعقد اليوم الخميس جلسة في الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري للنظر في الدعوى التي أقامتها هيفا ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، بعد تأجيل الجلسة السابقة للاطلاع وتبادل المذكرات.

ويأتي ذلك بعدما أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار النقابة بمنع هيفا من الغناء.

وكانت النقابة أصدرت في 16 آذار الماضي قرارا بسحب تصاريح هيفا ومنعها من إقامة الحفلات، وهو ما اعتبره مقيمو الدعوى اعتداءً على الحريات الدستورية، وخصوصا حرية التعبير والإبداع الفني المكفولة في الدستور، والتي تمنع فرض رقابة على الأعمال الفنية إلا بحكم قضائي.

وأكد تقرير المفوضين أن قرار النقابة مخالف للدستور ويتدخل بشكل غير قانوني في حرية الإبداع، لافتا إلى أن النقابة تجاوزت حدود صلاحياتها دون سند قضائي.

يذكر أن قرار النقابة جاء بعد شكوى تقدم بها خالد مصطفى حسانين المعروف بـ خالد التهامي، مدير أعمال هيفا السابق، الذي اتهمها بالتشهير به عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبناءً على ذلك، استدعى نقيب المهن الموسيقية هيفا للتحقيق مرتين لكنها لم تحضر؛ ما دفع لجنة التحقيقات إلى رفض منحها تصاريح الغناء داخل مصر، وصادق مجلس الإدارة على القرار في 16 آذار الجاري. (إرم نيوز)


مواضيع ذات صلة
بتهم التهديد والقدح والذم.. شكوى قضائية ضد هيفا وهبي إليكم التفاصيل
lebanon 24
11/09/2025 13:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رقصت بإثارة مع المعازيم في حفل زفاف.. فيديو لهيفا وهبي ينتشر شاهدوه
lebanon 24
11/09/2025 13:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ": التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي ستظل سارية بينما تستمر الإجراءات القضائية ضدها
lebanon 24
11/09/2025 13:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوى قضائية ضد ترامب.. والسبب شرطة العاصمة!
lebanon 24
11/09/2025 13:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة المهن الموسيقية

الدائرة الثالثة

لجنة التحقيقات

مجلس الإدارة

لجنة التحقيق

هيفا وهبي

الدستور

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:31 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:34 | 2025-09-11
04:06 | 2025-09-11
03:53 | 2025-09-11
03:31 | 2025-09-11
03:23 | 2025-09-11
02:20 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24