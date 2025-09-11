Advertisement

فنون ومشاهير

انفصلا قبل 6 أيام فقط من الزفاف.. فنانة شهيرة تكشف كواليس خطوبتها من زميلها (صورة)

Lebanon 24
11-09-2025
تحدثت الفنانة المصرية نجلاء بدر عن خطوبتها للفنان محمد منير وانفصالهما قبل 6 أيام فقط من حفل زفافهما، مشيرة إلى انها كانت واحدة من أصعب المحطات في حياتها الشخصية.
وقالت نجلاء في إحدى الندوات الصحافية: "تجربتي مع محمد منير كانت قاسية وصدمتني حين تركني قبل "كتب الكتاب" بستة أيام فقط، وكانت صدمة قوية جداً بالنسبة لي، واستغرقتُ وقتاً طويلاً حتى أتعافى منها".

وأضافت: "محمد منير نجم كبير وأكنُّ له كل الحب والامتنان، ولكنني لا أعلم سر انفصاله عني حتى الآن، ووالدي التمس له الأعذار وقال لي إنه مُحق بسبب فارق السنّ بيننا، وهو 20 عاماً".

كما ردت نجلاء بدر للمرة الأولى على الانتقادات التي طاولتها خلال الفترة الماضية بعد إعلانها عن خضوعها لعملية تجميل في الوجه، حيث كشفت الأسباب التي دفعتها لذلك، موضحةً أنها أُصيبت بتليف في جزء من الوجه بسبب الفيلر، وأن الجراحة التجميلية هي الحل الأمثل للمشكلات الناجمة عن حقن الفيلر، مؤكدةً أنها لم تندم أبداً على عملية التجميل، بل كان ذلك أفضل القرارات في حياتها. (لها) 

فيديو
