عانت من مشاكل صحيّة عديدة.. الموت يُغيّب ممثلة بارزة وهذا ما قاله وكيل أعمالها

بعد صراع طويل مع مشاكل صحيّة مُتعدّدة، توفيت الممثلة الأميركية هوليداي، عن عمر ناهز الـ88 عاماً.

وكشف وكيل أعمالها وصديقها القديم دينيس أسبلاند، أنّ "سبب الوفاة هو التهاب رئوي".





وتجدر الإشارة إلى أنّ هوليداي اشتهرت بدورها "فلو" في المسلسل الكوميدي "Alice"، ومارفا في فيلم "Parent Trap. (ارم نيوز)