Advertisement

فنون ومشاهير

عانت من مشاكل صحيّة عديدة.. الموت يُغيّب ممثلة بارزة وهذا ما قاله وكيل أعمالها

Lebanon 24
11-09-2025 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1415692-638932125543787411.jpg
Doc-P-1415692-638932125543787411.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد صراع طويل مع مشاكل صحيّة مُتعدّدة، توفيت الممثلة الأميركية بولي هوليداي، عن عمر ناهز الـ88 عاماً.
Advertisement

 
وكشف وكيل أعمالها وصديقها القديم دينيس أسبلاند، أنّ "سبب الوفاة هو التهاب رئوي".


وتجدر الإشارة إلى أنّ هوليداي اشتهرت بدورها "فلو" في المسلسل الكوميدي "Alice"، ومارفا في فيلم "Parent Trap. (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
عُرِفَت بصوتها الفريد... الموت يُغيّب فنانة بارزة
lebanon 24
11/09/2025 20:58:24 Lebanon 24 Lebanon 24
توفيت خلال نومها... الموت يُغيّب وجهاً فنيّاً بارزاً
lebanon 24
11/09/2025 20:58:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الموت يغيب والد عقيلة الرئيس ميشال سليمان
lebanon 24
11/09/2025 20:58:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عُرف بأدوار الشر.. الموت يغيب فناناً قديراً (صورة)
lebanon 24
11/09/2025 20:58:24 Lebanon 24 Lebanon 24

ارم نيوز

لي هول

بولي

ارزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:02 | 2025-09-11
10:26 | 2025-09-11
08:00 | 2025-09-11
04:34 | 2025-09-11
04:06 | 2025-09-11
03:53 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24