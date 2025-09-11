28
فنون ومشاهير
تظاهرة أمام وزارة... وممثل سوريّ يسأل: "مو المفروض الوزير يحلّ مشاكلهم؟"
Lebanon 24
11-09-2025
15:52
بعد تظاهر طلاب سوريين أمام وزارة التربية السوريّة، كتب الممثل السوريّ
مكسيم خليل
عبر حسابه على منصة "إكس":
"حالياً امام
وزارة التعليم العالي
..
يتم تجاهل مطالب مجموعة من الطلاب المعتصمين للمطالبة بحقوق تعليمية.. بسبب غلاء اقساط الجامعات الخاصة إضافة إلى غلاء المعيشة..
يعني نحنا بحاجة لزيادة الاشخاص المتعلمين مو تنقيصهم لانه هنن الهم دور بالمستقبل .
حق التعليم حق محفوظ بكل الدول إما بتأمين منح طلابية او بتأمين تخفيضات من الجامعات للحالات الغير قادرة .
اكيد مارح يكسر موازنة الوزارة ولا الدولة منحة ١٠٠ طالب.
ليش هالطلاب متروكين بالشمس يواجهوا مصيرهم
مو المفروض الوزير يستقبلهم ويسمع ويحل مشاكلهم".
