تظاهرة أمام وزارة... وممثل سوريّ يسأل: "مو المفروض الوزير يحلّ مشاكلهم؟"

بعد تظاهر طلاب سوريين أمام وزارة التربية السوريّة، كتب الممثل السوريّ عبر حسابه على منصة "إكس":

"حالياً امام ..



يتم تجاهل مطالب مجموعة من الطلاب المعتصمين للمطالبة بحقوق تعليمية.. بسبب غلاء اقساط الجامعات الخاصة إضافة إلى غلاء المعيشة..

يعني نحنا بحاجة لزيادة الاشخاص المتعلمين مو تنقيصهم لانه هنن الهم دور بالمستقبل .



حق التعليم حق محفوظ بكل الدول إما بتأمين منح طلابية او بتأمين تخفيضات من الجامعات للحالات الغير قادرة .

اكيد مارح يكسر موازنة الوزارة ولا الدولة منحة ١٠٠ طالب.

ليش هالطلاب متروكين بالشمس يواجهوا مصيرهم

مو المفروض الوزير يستقبلهم ويسمع ويحل مشاكلهم".