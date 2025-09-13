29
فنون ومشاهير
عادل إمام يبني مسجداً.. وهذا ما طلبه من أولاده (صور)
Lebanon 24
13-09-2025
|
01:42
photos
طلب الممثل المصري
القدير
عادل إمام
بناء
مسجد
بجانب فيلته في
المنصورية
والإشراف عليه.
وقام نجله رامي برفقه شقيقه بالاشراف على بناء
المسجد
الذي سيحرص الزعيم على الصلاة فيه .
وكان إمام قد حضر إمام في
تموز
الماضي حفل زفاف حفيده الأول "عادل"، الابن الأكبر للمخرج
رامي إمام
، والذي أقيم بأحد القصور بمنطقة المنصورية في محافظة
الجيزة
.
فيديو قديم.. هيفا وهبي ترقص بإثارة على المسرح مع راغب علامة شاهدوا كيف كانت قبل 24 عاماً
Lebanon 24
فيديو قديم.. هيفا وهبي ترقص بإثارة على المسرح مع راغب علامة شاهدوا كيف كانت قبل 24 عاماً
03:08 | 2025-09-13
13/09/2025 03:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
خضغ لـ 4 عمليات جراحية ودخل العناية المركزة.. هذا ما حلّ بالفنان الشهير (صورة)
Lebanon 24
خضغ لـ 4 عمليات جراحية ودخل العناية المركزة.. هذا ما حلّ بالفنان الشهير (صورة)
01:55 | 2025-09-13
13/09/2025 01:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كاظم الساهر يحتفل بعيد ميلاده.. وهذا عمره
Lebanon 24
كاظم الساهر يحتفل بعيد ميلاده.. وهذا عمره
00:35 | 2025-09-13
13/09/2025 12:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
23:16 | 2025-09-12
12/09/2025 11:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لإصابة خطيرة في الرأس... زوجة مخرج شهير تكشف آخر تطوّرات حالته الصحية!
Lebanon 24
بعد تعرّضه لإصابة خطيرة في الرأس... زوجة مخرج شهير تكشف آخر تطوّرات حالته الصحية!
23:00 | 2025-09-12
12/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
