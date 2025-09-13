Advertisement

فنون ومشاهير

عادل إمام يبني مسجداً.. وهذا ما طلبه من أولاده (صور)

Lebanon 24
13-09-2025 | 01:42
طلب الممثل المصري القدير عادل إمام بناء مسجد بجانب فيلته في المنصورية والإشراف عليه. 
وقام نجله رامي برفقه شقيقه بالاشراف على بناء المسجد الذي سيحرص الزعيم على الصلاة فيه .
 
 
 
 
 
 
وكان إمام قد حضر إمام في تموز الماضي حفل زفاف حفيده الأول "عادل"، الابن الأكبر للمخرج رامي إمام، والذي أقيم بأحد القصور بمنطقة المنصورية في محافظة الجيزة

