فنون ومشاهير

معجبة طلبت هذا الأمر من تامر حسني.. والردّ كان إيجابيا

Lebanon 24
13-09-2025 | 23:00
Doc-P-1416579-638934038626513339.png
Doc-P-1416579-638934038626513339.png photos 0
في خطوة فنية غير معتادة، أعلن الفنان المصري تامر حسني عن مشروع حفل غنائي جديد مستوحى من اقتراح إحدى معجباته، هالة الشناوي، ليقدّم من خلاله تجربة مختلفة كلياً عن حفلاته الجماهيرية المعتادة.
وكشف حسني عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن الحفل سيعتمد على أجواء هادئة أقرب إلى حفلات الأوبرا، حيث يجلس الجمهور في أجواء رومانسية راقية، مع التركيز على قوة الأداء الصوتي بعيداً عن الاستعراضات والرقص.

كما أوضح أنه يدرس إعادة توزيع مجموعة من أشهر أغنياته بلمسة أوركسترا متكاملة، في محاولة لتقديم عرض يذهب مباشرة إلى القلب عبر الموسيقى والكلمة.

وأشار النجم المصري إلى أن هذه الفكرة حلم قديم تأجل بسبب طبيعة حفلاته الصاخبة، لكنه قرّر إحياءه بعد اقتراح معجبته، خاصة مع النجاح الكبير الذي يحققه كلما قدّم أغنية رومانسية على المسرح.

ولاقت الفكرة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الجمهور أن تامر حسني يمتلك صوتاً قادراً على إحياء الطرب الأصيل بروح عصرية، مؤكدين أن هذا الحفل سيعيدهم إلى أجواء الكلمة واللحن والموسيقى الراقية.
