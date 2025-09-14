Advertisement

فنون ومشاهير

كي يحتفل بخبر حمل زوجته.. بلوغر عربي يغلق الطريق ويتسبب بزحمة خانقة (فيديو)

Lebanon 24
14-09-2025 | 03:26
أثار البلوغر العراقي يوسف مازن موجة واسعة من التفاعل والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع مصوَّر وهو يرقص وسط أحد الشوارع المزدحمة في بغداد احتفالًا بحمل زوجته البلوغر هدى يوسف.
وأظهر الفيديو الذي جرى تداوله بكثافة توقف مازن في منطقة المنصور لأداء وصلة رقص، ما تسبب في إرباك حركة المرور وتعطيلها، وسط استياء عدد من المارة الذين اعتبروا ما حصل تعديًا على النظام العام والذوق الاجتماعي، مطالبين بضرورة ضبط هذه التصرفات في الأماكن العامة أو التنبيه على عدم تكرارها.

في المقابل، رأى فريق آخر من المتابعين أن ما قام به يوسف مازن لا يتعدى كونه تصرفًا عفويًا للتعبير عن الفرح، ولا يستدعي الهجوم الكبير الذي تعرض له، مؤكدين أن الموقف يندرج في إطار السعادة الشخصية.

ويشتهر يوسف مازن بمحتواه الترفيهي ومقاطع الفيديو ذات الطابع المرح، فيما تحظى زوجته هدى يوسف بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بفضل محتواها المرتبط بالموضة والأزياء.
