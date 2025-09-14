كي يحتفل بخبر حمل زوجته.. بلوغر عربي يغلق الطريق ويتسبب بزحمة خانقة (فيديو)

Advertisement

أثار يوسف مازن موجة واسعة من التفاعل والجدل على ، بعد ظهوره في مقطع مصوَّر وهو يرقص وسط أحد الشوارع المزدحمة في احتفالًا بحمل زوجته البلوغر هدى يوسف.وأظهر الفيديو الذي جرى تداوله بكثافة توقف مازن في منطقة المنصور لأداء وصلة رقص، ما تسبب في إرباك حركة المرور وتعطيلها، وسط استياء عدد من المارة الذين اعتبروا ما حصل تعديًا على النظام العام والذوق الاجتماعي، مطالبين بضرورة ضبط هذه التصرفات في الأماكن العامة أو التنبيه على عدم تكرارها.في المقابل، رأى فريق آخر من المتابعين أن ما قام به يوسف مازن لا يتعدى كونه تصرفًا عفويًا للتعبير عن الفرح، ولا يستدعي الهجوم الكبير الذي تعرض له، مؤكدين أن الموقف يندرج في إطار السعادة الشخصية.ويشتهر يوسف مازن بمحتواه الترفيهي ومقاطع الفيديو ذات الطابع المرح، فيما تحظى زوجته هدى يوسف بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بفضل محتواها المرتبط بالموضة والأزياء.