بعد "منزل داود".. ألكسندر علوم في دور تاريخي جديد بالمسلسل التركي الشهير

يعود الفنان الأميركي من أصول ألكسندر علوم إلى الدراما التاريخية مجددًا من خلال تجسيد شخصية الصحابي خالد بن في الجزء الثالث من المسلسل الشهير "محمد سلطان الفتوحات"، بعد مشاركته اللافتة في عمل "منزل داود".ويشارك علوم في البطولة إلى جانب نخبة من الممثلين ، حيث يستعرض العمل أبرز محطات الفتوحات الإسلامية في صدر الإسلام. وتأتي هذه التجربة بعد نحو تسعة أشهر على ظهوره في مسلسل House of David أو "منزل داود"، الذي أثار نقاشات واسعة عقب بثه، إذ قدّم فيه شخصية الملك آكيش الحاكم الفلسطيني الذي منح النبي داود عليه السلام الحماية في فترة مفصلية من حياته.وأوضح ألكسندر علوم في تصريحات إعلامية أنه أنهى تصوير جميع مشاهده في الموسم الثالث، مشيرًا إلى أن شخصية خالد بن الوليد ستشهد مسارًا دراميًا لافتًا خلال الأحداث، معربًا عن حماسه الكبير للمشاركة في العمل الذي يعد من أبرز الإنتاجات التاريخية في السنوات الأخيرة.ويبدأ عرض الموسم الثالث من "محمد سلطان الفتوحات" في 16 أيلول الجاري على القنوات التركية والمنصات الرقمية، بمشاركة سيركاي شاي أوغلو، وسليم بيرقدار، وباريش باجي، وتوبا أونسال، بينما يظهر ألكسندر علوم ضيف شرف في الحلقة الأولى.