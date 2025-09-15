Advertisement

بالكوفية الفلسطينية.. نجم عالمي يُثير الجدل في حفل توزيع جوائز Emmy Awards (صور)

15-09-2025 | 02:55
شارك عدد كبير من نجوم الفن العالمي في حفل توزيع جوائز Emmy Awards في نسخته الـ77.

وشهد الحفل حضور مجموعة من الأسماء البارزة من بينهم النجم الإسباني خافيير بارديم، الذي أثار تفاعلاً واسعًا بعد ظهوره مرتديًا الكوفية الفلسطينية على السجادة الحمراء، في رسالة مباشرة وواضحة للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 
ولم يكتفِ بارديم بتلك الإطلالة الرمزية، بل استغل الحفل ليُدلي بتصريحات صحفية لوسائل الإعلام، تحدث خلالها عن العدوان الدائر في غزة، مؤكدًا أن ما يحدث لا يمكن تجاهله.

وقال بارديم في تصريحاته لمجلة هوليوود ريبورتر: "في نهاية شهر آب الماضي، أصدرت الرابطة الدولية لخبراء الإبادة الجماعية (IAGS) تقريرًا واضحًا وصريحًا يؤكد أن ما يجري في غزة يُصنَّف كإبادة جماعية وفقًا للتعريفات الأكاديمية والحقوقية". 

وأضاف: "بناءً على ذلك، لا بد من تحرك عالمي حاسم يتمثل في فرض عقوبات سياسية واقتصادية وتجارية على إسرائيل، بهدف وقف هذه الإبادة التي تستهدف شعبًا أعزل".

وشدد بارديم على أن الفنانين والإعلاميين يتحملون مسؤولية أخلاقية في استغلال منصاتهم العالمية لتسليط الضوء على القضايا الإنسانية العادلة، مضيفًا: "فلسطين حرة، ويجب أن يكون هذا الشعار حاضرًا في كل مكان حتى يتحقق السلام العادل".

