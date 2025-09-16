Advertisement

فنون ومشاهير

بملامح مختلفة وتجاعيد تغزو وجهها.. نجمة شهيرة تبدو أكبر من عمرها وتُثير الجدل (صور)

Lebanon 24
16-09-2025 | 04:11
فأجأت النجمة الأميركية سكارليت جوهانسون الجميع بملامحها المتغيرة والتي بدا عليها علامات التقدم في السن بوضوح خلال مشاركتها في حفل توزيع Emmy Awards في دورته الـ77. 
وأطلت سكارليت على السجادة الحمراء بفستان سترابلس طويل بتدرجات اللون الأصفر الباستيل الباهت. 
 
 
 
 
 
 
 
وبدت إطلالتها باهتة وهذا ما انعكس على ملامح وجهها امام الكاميرات، حيث بدت مختلفة وعلامات التجاعيد تغزو رقبتها ووجهها. فيما اختار زوجها كولن جوست بدلة توكسيدو سوداء كلاسيكية.

وأثارت ملامح الشابة البالغة من العمر 40 عاماً جدلا كبيرا بين المتابعين، واعتبر العديد منهم أن الخطوط الدقيقة والتجاعيد تبرز بوضوح مقارنة بنجمات يكبرونها  بـ10 و20 عاماً. (لها)
 
سكارليت جوهانسون

كولن جوست

دو سود

الحمرا

استيل

كلاس

بنجم

بيرا

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24