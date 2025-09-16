28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بملامح مختلفة وتجاعيد تغزو وجهها.. نجمة شهيرة تبدو أكبر من عمرها وتُثير الجدل (صور)
Lebanon 24
16-09-2025
|
04:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
فأجأت النجمة الأميركية
سكارليت جوهانسون
الجميع بملامحها المتغيرة والتي بدا عليها علامات التقدم في السن بوضوح خلال مشاركتها في حفل توزيع Emmy Awards في دورته الـ77.
Advertisement
وأطلت سكارليت على السجادة الحمراء بفستان سترابلس طويل بتدرجات اللون الأصفر الباستيل الباهت.
وبدت إطلالتها باهتة وهذا ما انعكس على ملامح وجهها امام الكاميرات، حيث بدت مختلفة وعلامات التجاعيد تغزو رقبتها ووجهها. فيما اختار زوجها
كولن جوست
بدلة توكسيدو سوداء كلاسيكية.
وأثارت ملامح الشابة البالغة من العمر 40 عاماً جدلا كبيرا بين المتابعين، واعتبر العديد منهم أن الخطوط الدقيقة والتجاعيد تبرز بوضوح مقارنة بنجمات يكبرونها بـ10 و20 عاماً. (لها)
مواضيع ذات صلة
اكتسب وزنا زائدا بشكل ملحوظ.. جورج وسوف يُفاجئ الجمهور بملامح مختلفة (صور)
Lebanon 24
اكتسب وزنا زائدا بشكل ملحوظ.. جورج وسوف يُفاجئ الجمهور بملامح مختلفة (صور)
16/09/2025 13:16:23
16/09/2025 13:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت تشبه مايا دياب.. نجمة سورية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتغير ملامحها بسبب عمليات التجميل! (فيديو)
Lebanon 24
أصبحت تشبه مايا دياب.. نجمة سورية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتغير ملامحها بسبب عمليات التجميل! (فيديو)
16/09/2025 13:16:23
16/09/2025 13:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
صاحبة "أكبر شفتين في العالم" تثير الجدل
Lebanon 24
صاحبة "أكبر شفتين في العالم" تثير الجدل
16/09/2025 13:16:23
16/09/2025 13:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خطيب نجمة شهيرة يُحدث ضجة بنشر صور خاصة لها!
Lebanon 24
خطيب نجمة شهيرة يُحدث ضجة بنشر صور خاصة لها!
16/09/2025 13:16:23
16/09/2025 13:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سكارليت جوهانسون
كولن جوست
دو سود
الحمرا
استيل
كلاس
بنجم
بيرا
تابع
قد يعجبك أيضاً
"كأنو ناسيه تسكري أزرار القميص".. مايا دياب تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها في دبي (فيديو)
Lebanon 24
"كأنو ناسيه تسكري أزرار القميص".. مايا دياب تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها في دبي (فيديو)
05:00 | 2025-09-16
16/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
03:43 | 2025-09-16
16/09/2025 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فقد قدرته على الكلام... هذا ما كشفته زوجة نجم شهير عن حالته الصحية (صورة)
Lebanon 24
فقد قدرته على الكلام... هذا ما كشفته زوجة نجم شهير عن حالته الصحية (صورة)
03:13 | 2025-09-16
16/09/2025 03:13:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"يمكن هي ما أحسنت الاختيار".. راغب علامة يُثير الجدل بتصريح عن زوجته جيهان (فيديو)
Lebanon 24
"يمكن هي ما أحسنت الاختيار".. راغب علامة يُثير الجدل بتصريح عن زوجته جيهان (فيديو)
02:17 | 2025-09-16
16/09/2025 02:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أُدخلت بشكل عاجل إلى قسم الطوارئ.. نجمة شهيرة في المستشفى لسبب غريب! (فيديو)
Lebanon 24
أُدخلت بشكل عاجل إلى قسم الطوارئ.. نجمة شهيرة في المستشفى لسبب غريب! (فيديو)
01:57 | 2025-09-16
16/09/2025 01:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
10:00 | 2025-09-15
15/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
13:02 | 2025-09-15
15/09/2025 01:02:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
09:00 | 2025-09-15
15/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!
Lebanon 24
تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!
15:26 | 2025-09-15
15/09/2025 03:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:00 | 2025-09-16
"كأنو ناسيه تسكري أزرار القميص".. مايا دياب تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها في دبي (فيديو)
03:43 | 2025-09-16
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
03:13 | 2025-09-16
فقد قدرته على الكلام... هذا ما كشفته زوجة نجم شهير عن حالته الصحية (صورة)
02:17 | 2025-09-16
"يمكن هي ما أحسنت الاختيار".. راغب علامة يُثير الجدل بتصريح عن زوجته جيهان (فيديو)
01:57 | 2025-09-16
أُدخلت بشكل عاجل إلى قسم الطوارئ.. نجمة شهيرة في المستشفى لسبب غريب! (فيديو)
23:54 | 2025-09-15
هشام حداد يعود قريباً إلى الـ MTV.. وهل فُصل من قناة "المشهد"؟
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 13:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 13:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 13:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24