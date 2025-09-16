28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
الموت يُغيّب أحد أبرز الممثلين في العالم... رحل عن 89 عاماً
Lebanon 24
16-09-2025
|
08:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي الممثل العالمي
الحائز على جائزة أوسكار
روبرت
ريدفورد في منزله في
ولاية يوتا
الأميركية عن عمر 89 عاماً.
Advertisement
وامتدت مسيرة ريدفورد المهنية لستة عقود، بدءًا من أعماله التلفزيونية المبكرة مثل Perry Mason، وصولًا إلى أدواره في أواخر حياته في فيلمي "All Is Lost" و"Avengers: Endgame" من إنتاج مارفل.
مواضيع ذات صلة
توفيت خلال نومها... الموت يُغيّب وجهاً فنيّاً بارزاً
Lebanon 24
توفيت خلال نومها... الموت يُغيّب وجهاً فنيّاً بارزاً
16/09/2025 19:02:58
16/09/2025 19:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عُرِفَت بصوتها الفريد... الموت يُغيّب فنانة بارزة
Lebanon 24
عُرِفَت بصوتها الفريد... الموت يُغيّب فنانة بارزة
16/09/2025 19:02:58
16/09/2025 19:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عانت من مشاكل صحيّة عديدة.. الموت يُغيّب ممثلة بارزة وهذا ما قاله وكيل أعمالها
Lebanon 24
عانت من مشاكل صحيّة عديدة.. الموت يُغيّب ممثلة بارزة وهذا ما قاله وكيل أعمالها
16/09/2025 19:02:58
16/09/2025 19:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... الموت يُغيّب "فنانة كبيرة" عن 61 عاماً
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... الموت يُغيّب "فنانة كبيرة" عن 61 عاماً
16/09/2025 19:02:58
16/09/2025 19:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الحائز على جائزة أوسكار
روبرت ريدفورد
جائزة أوسكار
ولاية يوتا
robert red
روبرت ريد
hollywood
أوسكار
تابع
قد يعجبك أيضاً
ممثل لبنانيّ لزوجته: أنا ممتنّ لقولك "نعم" قبل عام (صور)
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ لزوجته: أنا ممتنّ لقولك "نعم" قبل عام (صور)
10:29 | 2025-09-16
16/09/2025 10:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ إلى المستشفى... ما حقيقة مُحاولة هذا الممثل الإنتحار؟
Lebanon 24
نُقِلَ إلى المستشفى... ما حقيقة مُحاولة هذا الممثل الإنتحار؟
09:41 | 2025-09-16
16/09/2025 09:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... مُذيعة الـ"أم تي في" في رسالة مُؤثّرة: إلى الفصل التالي
Lebanon 24
بالفيديو... مُذيعة الـ"أم تي في" في رسالة مُؤثّرة: إلى الفصل التالي
07:11 | 2025-09-16
16/09/2025 07:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"كأنو ناسيه تسكري أزرار القميص".. مايا دياب تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها في دبي (فيديو)
Lebanon 24
"كأنو ناسيه تسكري أزرار القميص".. مايا دياب تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها في دبي (فيديو)
05:00 | 2025-09-16
16/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بملامح مختلفة وتجاعيد تغزو وجهها.. نجمة شهيرة تبدو أكبر من عمرها وتُثير الجدل (صور)
Lebanon 24
بملامح مختلفة وتجاعيد تغزو وجهها.. نجمة شهيرة تبدو أكبر من عمرها وتُثير الجدل (صور)
04:11 | 2025-09-16
16/09/2025 04:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
03:43 | 2025-09-16
16/09/2025 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
09:30 | 2025-09-16
16/09/2025 09:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
09:00 | 2025-09-16
16/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
13:02 | 2025-09-15
15/09/2025 01:02:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:29 | 2025-09-16
ممثل لبنانيّ لزوجته: أنا ممتنّ لقولك "نعم" قبل عام (صور)
09:41 | 2025-09-16
نُقِلَ إلى المستشفى... ما حقيقة مُحاولة هذا الممثل الإنتحار؟
07:11 | 2025-09-16
بالفيديو... مُذيعة الـ"أم تي في" في رسالة مُؤثّرة: إلى الفصل التالي
05:00 | 2025-09-16
"كأنو ناسيه تسكري أزرار القميص".. مايا دياب تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها في دبي (فيديو)
04:11 | 2025-09-16
بملامح مختلفة وتجاعيد تغزو وجهها.. نجمة شهيرة تبدو أكبر من عمرها وتُثير الجدل (صور)
03:43 | 2025-09-16
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 19:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 19:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 19:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24