فنون ومشاهير

الموت يُغيّب أحد أبرز الممثلين في العالم... رحل عن 89 عاماً

Lebanon 24
16-09-2025 | 08:36
توفي الممثل العالمي الحائز على جائزة أوسكار روبرت ريدفورد في منزله في ولاية يوتا الأميركية عن عمر 89 عاماً.
وامتدت مسيرة ريدفورد المهنية لستة عقود، بدءًا من أعماله التلفزيونية المبكرة مثل Perry Mason، وصولًا إلى أدواره في أواخر حياته في فيلمي "All Is Lost" و"Avengers: Endgame" من إنتاج مارفل. 
 
