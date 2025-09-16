27
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
13
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
هجوم عنيف على فنانة عربية بسبب صورة.. والأخيرة ترد: ساعدوني أقفل الحساب (صورة)
Lebanon 24
16-09-2025
|
16:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرضت الفنانة
أميرة أديب
لهجوم لاذع من رواد
مواقع التواصل الاجتماعي
بعد نشر صورة لها مع طفل عبر حساب على
فيسبوك
يحمل اسمها.
Advertisement
وجاء في المنشور المتداول أن حساب يحمل اسم أميرة أديب نشر صورة لها مع طفل وأرفقها بتعليق: "كل ما الإنسان يعلى، كل ما لازم يوطي عشان يفضل محبوب".
وأثار المنشور غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذا التعليق يعد إهانة للطفل، وكل جمهورها.
وعلقت أميرة أديب على الصورة المتداولة لها مع الطفل والتعليق المسيئ، قائلة: هذه الصفحة لا تخصني، فأنا ليس لدي حساب على فيسبوك، وأنا آسفة جدا للولد الجميل اللي أتصور معايا.
وتابعت: أنا مستحيل أكتب حاجة زي دي، مش أخلاقي ومش أصولي، وأنا ببقى متنة جدا لأي حد
بيجي
يقول لي كلمة حلوة أو يتصور معايا.
وأضافت أديب: "أرجوكم لو فيه حد يقدر يساعد أن الصفحة دي تتقفل هكون شاكرة جدا".
مواضيع ذات صلة
بأرقام تحمل اسمها.. فنانة عربية شهيرة تُثير الجدل بسبب سيارة فارهة! (صورة)
Lebanon 24
بأرقام تحمل اسمها.. فنانة عربية شهيرة تُثير الجدل بسبب سيارة فارهة! (صورة)
17/09/2025 00:54:07
17/09/2025 00:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاعل رونالدو مع منشور فنانة عربية يثير جدلاً على مواقع التواصل (صورة)
Lebanon 24
تفاعل رونالدو مع منشور فنانة عربية يثير جدلاً على مواقع التواصل (صورة)
17/09/2025 00:54:07
17/09/2025 00:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
العنف الجنسي يعرض إسرائيل لتحذير أممي.. والأخيرة ترد!
Lebanon 24
العنف الجنسي يعرض إسرائيل لتحذير أممي.. والأخيرة ترد!
17/09/2025 00:54:07
17/09/2025 00:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إلقاء القبض على صانعة محتوى عربية معروفة جداً لهذا السبب (صورة)
Lebanon 24
إلقاء القبض على صانعة محتوى عربية معروفة جداً لهذا السبب (صورة)
17/09/2025 00:54:07
17/09/2025 00:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
أميرة أديب
أنا آسف
جميل ال
فيسبوك
الطف
بيجي
دوني
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصور.. نيكول سابا تُشعل المسرح
Lebanon 24
بالصور.. نيكول سابا تُشعل المسرح
16:54 | 2025-09-16
16/09/2025 04:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
Lebanon 24
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
16:53 | 2025-09-16
16/09/2025 04:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة من أصول عربية.. أوّل إطلالة رسمية لزوجة كريم بنزيما بعد عقد قرانهما شاهدوا الصور
Lebanon 24
ممثلة من أصول عربية.. أوّل إطلالة رسمية لزوجة كريم بنزيما بعد عقد قرانهما شاهدوا الصور
14:37 | 2025-09-16
16/09/2025 02:37:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دمّرت منزله.. إسرائيل تستهدف أحد أشهر المخرجين في فلسطين
Lebanon 24
دمّرت منزله.. إسرائيل تستهدف أحد أشهر المخرجين في فلسطين
13:15 | 2025-09-16
16/09/2025 01:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ لزوجته: أنا ممتنّ لقولك "نعم" قبل عام (صور)
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ لزوجته: أنا ممتنّ لقولك "نعم" قبل عام (صور)
10:29 | 2025-09-16
16/09/2025 10:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
09:30 | 2025-09-16
16/09/2025 09:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
03:43 | 2025-09-16
16/09/2025 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
09:00 | 2025-09-16
16/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
12:30 | 2025-09-16
16/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات عالمية.. منتجع جديد للتزلج في لبنان سيُنافس الأرز وكفردبيان!
Lebanon 24
بمواصفات عالمية.. منتجع جديد للتزلج في لبنان سيُنافس الأرز وكفردبيان!
02:15 | 2025-09-16
16/09/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:54 | 2025-09-16
بالصور.. نيكول سابا تُشعل المسرح
16:53 | 2025-09-16
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
14:37 | 2025-09-16
ممثلة من أصول عربية.. أوّل إطلالة رسمية لزوجة كريم بنزيما بعد عقد قرانهما شاهدوا الصور
13:15 | 2025-09-16
دمّرت منزله.. إسرائيل تستهدف أحد أشهر المخرجين في فلسطين
10:29 | 2025-09-16
ممثل لبنانيّ لزوجته: أنا ممتنّ لقولك "نعم" قبل عام (صور)
09:41 | 2025-09-16
نُقِلَ إلى المستشفى... ما حقيقة مُحاولة هذا الممثل الإنتحار؟
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
17/09/2025 00:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
17/09/2025 00:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
17/09/2025 00:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24