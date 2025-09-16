هجوم عنيف على فنانة عربية بسبب صورة.. والأخيرة ترد: ساعدوني أقفل الحساب (صورة)

Advertisement

وجاء في المنشور المتداول أن حساب يحمل اسم أميرة أديب نشر صورة لها مع طفل وأرفقها بتعليق: "كل ما الإنسان يعلى، كل ما لازم يوطي عشان يفضل محبوب".وأثار المنشور غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذا التعليق يعد إهانة للطفل، وكل جمهورها.وعلقت أميرة أديب على الصورة المتداولة لها مع الطفل والتعليق المسيئ، قائلة: هذه الصفحة لا تخصني، فأنا ليس لدي حساب على فيسبوك، وأنا آسفة جدا للولد الجميل اللي أتصور معايا.وتابعت: أنا مستحيل أكتب حاجة زي دي، مش أخلاقي ومش أصولي، وأنا ببقى متنة جدا لأي حد يقول لي كلمة حلوة أو يتصور معايا.وأضافت أديب: "أرجوكم لو فيه حد يقدر يساعد أن الصفحة دي تتقفل هكون شاكرة جدا".