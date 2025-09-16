بالفيديو.. نوال الزغبي تتكلم عن نفسها: "ممكن صير امرأة نجسة وبخيله"

كشفت الفنانة نوال الزغبي عن صفات شخصية لا يعرفها الجميع عنها، قد تتقمصها، وذلك في حال وضعت في مواقف معينة.



وقالت الزغبي خلال مقابلة تلفزيونية أنّها قد تصبح مرأة بخيلة في حال كانت تشعر بالجوع، إلا أنّها عندما تشعر بالشبع تبدأ بتوزيع طعامها.



أما إذا تعرضت لخيانة من صديقة فقالت الزغبي أنها تتحول لمرأة "نجسة"، وعندما تكون مغرومة فتشعر أنّها تطير.

وكانت قد تصدرت الفنانة نوال الزغبي تريند ، وذلك بعدما احييت حفلًا غنائيًا في ، حيث تألقت في هذا الحفل بفستان أسود طويل لامع، وقد تفاعل الجمهور معها على باقة من ألمع أغانيها، وانتشرت مقاطع فيديو من حفلها على عدد كبير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.