26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
11
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بالفيديو.. نوال الزغبي تتكلم عن نفسها: "ممكن صير امرأة نجسة وبخيله"
Lebanon 24
16-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة
اللبنانية
نوال الزغبي عن صفات شخصية لا يعرفها الجميع عنها، قد تتقمصها، وذلك في حال وضعت في مواقف معينة.
وقالت الزغبي خلال مقابلة تلفزيونية أنّها قد تصبح مرأة بخيلة في حال كانت تشعر بالجوع، إلا أنّها عندما تشعر بالشبع تبدأ بتوزيع طعامها.
أما إذا تعرضت لخيانة من صديقة فقالت الزغبي أنها تتحول لمرأة "نجسة"، وعندما تكون مغرومة فتشعر أنّها تطير.
View this post on Instagram
A post shared by blinx (@blinxnow)
Advertisement
وكانت قد تصدرت الفنانة نوال الزغبي تريند
مواقع التواصل الاجتماعي
، وذلك بعدما احييت حفلًا غنائيًا في
قبرص
، حيث تألقت في هذا الحفل بفستان أسود طويل لامع، وقد تفاعل الجمهور معها على باقة من ألمع أغانيها، وانتشرت مقاطع فيديو من حفلها على عدد كبير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
مواضيع ذات صلة
عن تجربة الطلاق وابتعادها عن الفنّ... ماذا قالت نوال الزغبي؟
Lebanon 24
عن تجربة الطلاق وابتعادها عن الفنّ... ماذا قالت نوال الزغبي؟
17/09/2025 07:06:33
17/09/2025 07:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسكاراموزا": راكبات الخيل المكسيكيات يتألّقن بالفساتين التقليدية تحت حرارة 40 درجة
Lebanon 24
"إسكاراموزا": راكبات الخيل المكسيكيات يتألّقن بالفساتين التقليدية تحت حرارة 40 درجة
17/09/2025 07:06:33
17/09/2025 07:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نوال الزغبي ترفض التعليق على خبر عودة شيرين لحسام حبيب.. وهكذا ردّت
Lebanon 24
نوال الزغبي ترفض التعليق على خبر عودة شيرين لحسام حبيب.. وهكذا ردّت
17/09/2025 07:06:33
17/09/2025 07:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تألقت بفستان أسود.. نوال الزغبي تشعل ليل بيروت (فيديو)
Lebanon 24
تألقت بفستان أسود.. نوال الزغبي تشعل ليل بيروت (فيديو)
17/09/2025 07:06:33
17/09/2025 07:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
اللبنانية
لبنان
قبرص
ترين
قد يعجبك أيضاً
بالصور.. نيكول سابا تُشعل المسرح
Lebanon 24
بالصور.. نيكول سابا تُشعل المسرح
16:54 | 2025-09-16
16/09/2025 04:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
Lebanon 24
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
16:53 | 2025-09-16
16/09/2025 04:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم عنيف على فنانة عربية بسبب صورة.. والأخيرة ترد: ساعدوني أقفل الحساب (صورة)
Lebanon 24
هجوم عنيف على فنانة عربية بسبب صورة.. والأخيرة ترد: ساعدوني أقفل الحساب (صورة)
16:36 | 2025-09-16
16/09/2025 04:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة من أصول عربية.. أوّل إطلالة رسمية لزوجة كريم بنزيما بعد عقد قرانهما شاهدوا الصور
Lebanon 24
ممثلة من أصول عربية.. أوّل إطلالة رسمية لزوجة كريم بنزيما بعد عقد قرانهما شاهدوا الصور
14:37 | 2025-09-16
16/09/2025 02:37:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دمّرت منزله.. إسرائيل تستهدف أحد أشهر المخرجين في فلسطين
Lebanon 24
دمّرت منزله.. إسرائيل تستهدف أحد أشهر المخرجين في فلسطين
13:15 | 2025-09-16
16/09/2025 01:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
09:30 | 2025-09-16
16/09/2025 09:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
03:43 | 2025-09-16
16/09/2025 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات عالمية.. منتجع جديد للتزلج في لبنان سيُنافس الأرز وكفردبيان!
Lebanon 24
بمواصفات عالمية.. منتجع جديد للتزلج في لبنان سيُنافس الأرز وكفردبيان!
02:15 | 2025-09-16
16/09/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
12:30 | 2025-09-16
16/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
09:00 | 2025-09-16
16/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:54 | 2025-09-16
بالصور.. نيكول سابا تُشعل المسرح
16:53 | 2025-09-16
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
16:36 | 2025-09-16
هجوم عنيف على فنانة عربية بسبب صورة.. والأخيرة ترد: ساعدوني أقفل الحساب (صورة)
14:37 | 2025-09-16
ممثلة من أصول عربية.. أوّل إطلالة رسمية لزوجة كريم بنزيما بعد عقد قرانهما شاهدوا الصور
13:15 | 2025-09-16
دمّرت منزله.. إسرائيل تستهدف أحد أشهر المخرجين في فلسطين
10:29 | 2025-09-16
ممثل لبنانيّ لزوجته: أنا ممتنّ لقولك "نعم" قبل عام (صور)
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
17/09/2025 07:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
17/09/2025 07:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
17/09/2025 07:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24