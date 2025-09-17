Advertisement

فنون ومشاهير

ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)

Lebanon 24
17-09-2025 | 00:40
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من خلال فيلم وثائقي قصير بعنوان Touched By Gold، كشف النجم البريطاني إلتون جون عن تحويل ركبتيه إلى مجوهرات.
Advertisement

وقال أيقونة الموسيقى إنه طلب من جراحه الاحتفاظ بركبتيه بعد عملية إزالة لركبته اليسرى ثم اليمنى، ما أثار استغرابه، ثم تواصل مع مصمم المجوهرات ثيو فينيل ومنحه حرية الإبداع بهما كما يشاء.

وأضاف: "قال لي الجرّاح إن ركبتيّ هما الأسوأ اللتين أجرى لهما جراحة في حياته. كان هناك ثقب فعلي في ركبتيّ، ويبدو كأنه قطعة أثرية قديمة من مصر."

وقام الجراح بتجفيف ركبتيّ جون لجعل العظام خاماً كالحجر الخفاف ومسامية، ليتمكن من طلائها وتلميعها، وصنع من الركبة اليمنى قلادة، أما ركبته اليسرى والأصغر حجمًا فحُوّلت إلى "بروش" لأنه "لم يكن بإمكانهم فعل الكثير بها."(فوشيا)
مواضيع ذات صلة
محفوظ عن باراك: ما قام به إساءة لأميركا قبل لبنان
lebanon 24
17/09/2025 10:23:43 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو من أميركا... هكذا سرق لصوص متجر مجوهرات!
lebanon 24
17/09/2025 10:23:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مشهد غريب جداً في بحيرة.. الطحالب الخضراء غزتها!
lebanon 24
17/09/2025 10:23:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أُدخلت بشكل عاجل إلى قسم الطوارئ.. نجمة شهيرة في المستشفى لسبب غريب! (فيديو)
lebanon 24
17/09/2025 10:23:43 Lebanon 24 Lebanon 24

إلتون جون

البريطاني

من مصر

الجراح

طاني

هرات

فوشي

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:54 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:53 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:36 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:07 | 2025-09-17
23:00 | 2025-09-16
16:54 | 2025-09-16
16:53 | 2025-09-16
16:36 | 2025-09-16
14:37 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24