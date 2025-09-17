ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)

Advertisement

من خلال فيلم وثائقي قصير بعنوان Touched By Gold، كشف النجم عن تحويل ركبتيه إلى مجوهرات.وقال أيقونة الموسيقى إنه طلب من جراحه الاحتفاظ بركبتيه بعد عملية إزالة لركبته اليسرى ثم اليمنى، ما أثار استغرابه، ثم تواصل مع مصمم المجوهرات ثيو فينيل ومنحه حرية الإبداع بهما كما يشاء.وأضاف: "قال لي الجرّاح إن ركبتيّ هما الأسوأ اللتين أجرى لهما جراحة في حياته. كان هناك ثقب فعلي في ركبتيّ، ويبدو كأنه قطعة أثرية قديمة ."وقام بتجفيف ركبتيّ جون لجعل العظام خاماً كالحجر الخفاف ومسامية، ليتمكن من طلائها وتلميعها، وصنع من الركبة اليمنى قلادة، أما ركبته اليسرى والأصغر حجمًا فحُوّلت إلى "بروش" لأنه "لم يكن بإمكانهم فعل الكثير بها."(فوشيا)